Dar descanso a un ser querido es una de las mayores preocupaciones morales que se pueden afrontar. Y cuando llega Todos los Santos la atención suele centrarse en cómo está la disponibilidad de moradas en los camposantos de la ciudad. Y los movimientos de construcción y ocupación son los que acaban por mostrar los vaivenes que pueden llegar a suscitarse.

Sirva el ejemplo del Cementerio General. A primeros de agosto se inauguró una nueva sección con 35 nuevos nichos individuales, que incluso visitó el concejal Alejandro Ramón. De obra recién hecha. En menos de un mes ya estaban ocupados todos. Apenas unos meses después de haber hecho una súper-tanda de más de 300. Porque València es muy grande y cada día se producen nuevos óbitos. De tal manera que, ahora mismo, ya no hay nichos nuevos para ocupar, todos ellos en esa Sección 21 que seguirá siendo la ampliación del camposanto. Por contra, aún quedan columbarios, aunque al ritmo que se ocupan, en poco tiempo estarán también llenos.

Numerosos avisos de exhumación no materializados aún

¿Quiere decir eso que hay falta de sitios? No. Porque una vez ocupadas esas plazas nuevas vuelve a imponerse la rotación: desalojar aquellos que no se han renovado (hace más de medio siglo que desapareció la condición de "sepultura perpetua"). Y ahora mismo sigue habiendo infinidad de pegatinas con el "Aviso para Exhumar". Quiere decir esto que que existencias hay en el General. En la mismísima Sección 21 hay sobreavisos para contratos de cinco años que, siendo estrictos, hace ya dos año que se deberían haber desalojado y aún permanecen, lo que deja claro que el ritmo es sostenido. Los avisos también pueden verse en enterramientos de primeros de los años setenta: son los que cumplen 50 años y no se ha renovado la cuota.

Benimàmet ha quedado, de momento, liberado con la construcción de un nutrido grupo de sepulturas, para evitar situaciones polémicas, como el entierro que se tuvo que abortar. Incluso se han construido columbarios en fila única para poder cuadrar la geometría de la pared. Durante los próximos años da la sensación de que el pueblo quedará fuera de la polémica. Además, hay espacio para seguir construyendo, lo mismo que ocurre con el del Cabanyal. Donde no hay sitio es en Campanar, donde se llega a la festividad con el debate de qué hacer con ese recinto: si crear alguna sección nueva o darlo ya por amortizado.