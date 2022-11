La Associació de Veïns de Campanar achaba a una "falta de coordinación entre el Ayuntamiento y la Delegación de Gobierno" que la pasada noche del 31 de octubre no pudieran celebrar el "correfoc" con el que tenían previsto rematar la Nit de les Ânimes como previo a Todos los Santos.

En concreto, se trataba de un espectáculo pirotécnico que acompañaba a una fiesta de disfraces, pensada especialmente para el público infantil por la presencia en el mismo de los "monstruos" del imaginario valenciano.

"El 21 aún se nos pidió un último papel"

El colectivo vecinal se queja amargamente de que "la Policía Local no tenía conocimiento de este acto, que era uno aplazado por la lluvia el 2 de octubre y que habíamos solicitado el 2 de octubre". Más aún, "el 21 de octubre aún se nos pidió un último papel, que se presentó en tiempo y forma". Los vecinos aseguran que "el 31 por la mañana, el servicio municipal nos confirma que el acto está aprobado y enviado a la Delegación de Gobienro. No podemos entender que, si el acto estaba aprobado, la Policía Local no tuviera conocimiento".

La Colla de Dimonis Socarrats de Campanar habían organizado un festejo que, finalmente, se transformó en una cabalgata sin pirotecnia, tan sólo con malabares de ufego, música y baile. La asociación, por ello, lamenta que "las autoridades no hicieran las cosas como toca".