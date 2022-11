Los arquitectos Miguel del Rey, Juan Ignacio Fuster y Antonio Gallud junto con la paisajista María Teresa Santamaría (VAM10), autores entre otros del Jardín de las Hespérides, son los integrantes del equipo que firma el diseño ganador de la plaza del Ayuntamiento que lleva por lema Re-natura y que destaca por ser la propuesta más verde de las cinco que quedaron finalistas. Re-natura prevé un gran eje arbolado que recorre la plaza y renueva la fuente actual conviertiéndolo en un espacio lúdico a modo de playa urbana. La concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa, Sandra Gómez, ha abierto esta mañana, tal como estaba previsto, el sobre que contenía el nombre del equipo ganador, que al igual que el resto de propuestas ha sido anónimo durante toda la fase de participación ciudadana y evaluación del jurado del concurso de ideas convocado en octubre de 2021 por el Ayuntamiento de València para buscar un diseño de calidad y definitivo para esta emblemática plaza, peatonalizada provisionalmente en 2020.

Miguel del Rey Aynat, catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura y fundador del Grupo de investigación "PAISAR-Paisajismo y Arquitectura Rural” fue el ganador del concurso de ideas convocado hace años por el Colegio de Arquitectos para la plaza de la Reina, su diseño sirvió de base para la convocatoria de proyectos del nuevo gobierno del Rialto de la que resultó ganador el diseño de José María Tomás y Antonio Escario y cuyas obras concluyeron el pasado verano.

La plaza del Ayuntamiento será, junto con las plazas de la Reina, obra de Tomás-Escario, y Brujas-Mercat, rediseñada por Blanca Peñín y Elisabet Quintana, será la tercera gran plaza reformadaa en la ciudad de la mano de despachos de arquitectura valencianos.

Miguel del Rey ha elaborado el nuevo catálogo de arquitectura rural de València, un minucioso estudio del patrimonio de la huerta, y recibió el premio a la mejor obra de Jardinería y Paisajismo por el Jardín de las Hespérides (2001) además de ser autor del libro Arquitectura Rural Valenciana.

Reciclar, renaturalizar y abrir la plaza

La reforma de la plaza del Ayuntamiento que proponen Del Rey y su equipo cuenta con un presupuesto de 8,6 millones de euros. La nueva plaza mantendrá renovada la fuente actual, pero no la estatua de Vinatea. El arbolado se ha estudiado incluyendo especies de hoja caduca para no "molestar" los disparos de la tradicional "mascletà". Miguel del Rey ha asegurado que la reforma de la plaza es "un reto" y que se ha diseñado teniendo "muy en cuenta la opinión ciudadana y las tradiciones" y con la premisa de "abrir la plaza" y conectarla con su entorno. El espacio para las tradiciones, uno de los reparos que se le ha puesto en la fase de consultas a la propuesta Re-natura, en concreto pde la mascletà se mantiene e "incluso se amplia" ligeramente en relación a alineación actual que marcan los árboles (plátanos) existentes. Y no habrá "gargantas" o estrechamientos que dificulten el paso de las procesiones pese a que el arbolado se duplicará en relación al diseño actual. Los recorridos de las procesiones se han estudiado para mantener la misma anchura que la calle San Vicente.

Miguel de Rey "es sinónimo de calidad y de que las cosas se van a hacer bien". Sandra Gómez - Concejala de Desarrollo Urbano

Miguel del Rey ha asegurado tras desvelarse esta mañana el nombre del equipo ganador que "la renaturalización y el reciclaje" será "marca" de su proyecto. La intención es reutilizar los pavimentos antiguos que afloren en la obra y las baldosas ignífugas de la zona central de la plaza. Será además, ha destacado el arquitecto valenciano, una plaza que recupera el vínculo con las avenidas cercanas, en especial, con Marqués de Sotelo y la Estación del Norte y con la calle de las Barcas.

Sandra Gómez, por su parte, ha destacado que todos los equipos finalistas, entre los que se incluyen el de Guillermo Vázquez Consuegra, premio nacional de Arquitectura y autor, entre otros del Muvim, y el tándem Carlos Campos-Ramón Esteve, "son excelentes", pero Miguel de Rey "es sinónimo de calidad y de que las cosas se van a hacer bien".