Un solo voto puede ser definitivo. La asamblea de Iniciativa eligió ayer, en una votación vinculante, a las personas que deben formar la futura lista municipal de Compromís de València. De este modo, la candidatura municipal liderada por Joan Ribó está cada vez más clara a falta de algunos retoques que se harán en la comisión negociadora nombrada al efecto y que arranca hoy sus negociaciones.

Y una de las grandes damnificadas de este proceso interno ha sido la concejala de Cultura Glòria Tello, que por un solo voto se quedaría fuera de la opción de repetir como regidora, en caso de que Compromís y Ribó repitiesen el resultado de mayo de 2019: 10 regidores y tuviesen opciones de gobernar.

El resultado de la votación de Iniciativa fue el siguiente: Sergi Campillo, 51 votos; Luisa Notario, 46; Juan Antonio García, 35; Glòria Tello, 34; y Jordi Peris, 30. Tal como se informó en una asamblea celebrada en el Micalet para sentar las bases del proceso de elección y composición de la candidatura de Compromís por València, la distribución de concejales en los puestos de salida, sería similar a la que se dio en 2019.

Por tanto, las tres fuerzas que componen Compromís de València tendrían el siguiente reparto: Més Compromís (4 concejales y concejalas), Iniciativa (3), Els Verds (1) y los No Adscritos (2). El puesto de Els Verds ya está claro que será para Lucía Beamud, que figuró en 2019 como no adscrita y ahora está en la formación verde tras afiliarse a la organización. Los no adscritos serían Joan Ribó (el número 1) y Giuseppe Grezzi, que hizo el viaje contrario que Beamud: dejó Els Verds y pasó a ser no adscrito.

En una hipotética lista municipal de Compromís por València ya tenemos claro que Ribó -por supuesto como alcaldable-, Beamud y Grezzi estarán entre los 10 primeros puestos. A estos hay que sumar 4 emplazamientos para Més Compromís -antes el Bloc-. Aquí ya se sabe que la formación nacionalista designó el pasado 6 de octubre a sus representantes que son: Papi Robles, Ferran Puchades, Pere Fuset, Eva Coscollà y María Giner. De esos 5 nombres saldrían los 4 que irían en esos puestos de salida.

Y como se ha dicho, Iniciativa ha escogido a Campillo, lo esperado pues el vicealcalde tiene muchos apoyos dentro y fuera de la organización; a Luisa Notario, actual concejala de Personal del Ayuntamiento de València y a Juan Antonio García, que es el portavoz de la organización joven de Iniciativa. Este último no estaba en las quinielas previas y ha dejado fuera de los puestos de salida no solo a Tello sino también a otras personalidades políticas como Jordi Peris, exconcejal de València en Comú y coordinador de la Agenda Urbana 2030.

Así será la lista de Compromís por València

Por tanto, la lista municipal, en sus 10 puestos de salida quedaría a falta de ser sancionada por la comisión negociadora y la asamblea de diciembre con : Ribó(1), Papi Robles (2), Sergi Campillo (3), y a partir de ahí, Beamud, Grezzi, Notario, Ferran Puchades, Juan Antonio García, Pere Fuset y Eva Coscollà. El orden definitivo deberá negociarse en la citada comisión y luego ser ratificado por la militancia.

También hay que estar atentos a qué pasa con el juicio que tiene pendiente Pere Fuset pues si finalmente fuera condenado no podrá concurrir a las elecciones y su plaza correría para otro compañero o compañera de Més Compromís, probablemente María Giner.