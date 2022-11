El "boom" de las residencias de estudiantes: València tramita 14 licencias de hoteles universitarios y colegios mayores

El prestigio de las universidades valencianas, el buen clima y los precios de València todavía asequibles frente a otras capitales como Madrid o Barcelona han colocado a la capital valenciana a la cabeza en recepción de estudiantes universitarios. El alcalde, Joan Ribó, recordó durante el debate del Estado de la Ciudad que València es la capital europea con más Erasmus. La elevada demanda y la todavía escasa oferta de plazas de alojamiento para universitarios en la capital ha despertado el interés de los inversores por la ciudad. València ya era objetivo en este sentido antes de la pandemia y con la vuelta a la normalidad los proyectos repuntan. Asi lo evidencia el número de expedientes que gestiona el servicio de Licencias Urbanísticas y Actividades del Ayuntamiento de València, donde hay en tramitación 14 expedientes de alojamientos para estudiantes, tanto residencias, como hoteles universitarios y colegios mayores.

Hay proyectadas residencias en la avenida de los Naranjos, en este caso dos por parte de Liberty Living Galileo, también en el número 1 de la calle Gran Canaria, promovida por la congregación religiosa de los Escolapios; en Guillem de Castro, en un gran solar edificable a pocos metros de las Torres de Quart, promovida por Berapi Investments. En la calle Pascual y Genís se proyecta otro hotel universitario este por parte de la mercantil Star Dream Residence Group. Entre las residencias universitarias que tramitan el permiso de obras en el ayuntamiento se incluye la de la calle Arquitecto Alfaro 16 ,con más de 300 plazas, y una de las de mayor tamaño previstas. De llevarse a cabo todos los proyectos València sumaría más de un millar de nuevas plazas para estudiantes.

La construcción de nuevas residencias no siempre es bien recibida por los vecinos del entorno. Es el caso del complejo que combina apartamentos turísticos y residencia para estudiantes, proyectado en Saïdia, con más de 500 plazas, que el Ayuntamiento de València está reconsiderando ante la presión vecinal que no quiere que el barrio se convierta en el "Magaluf valenciano". No es la única residencia a la que los vecinos han puesto reparos. La junta de gobierno del Ayuntamiento de València rechazaba ayer el recurso de reposición interpuesto por una comunidad de vecinos de la calle Editor Cabrerizo contra la prorroga en la licencia de obras concedida a la empresa promotora de una nueva residencia de estudiantes de cuatro plantas con 37 habitaciones en dicha calle del barrio del Pilar.

De hostal del barrio chino a hotel de estudiantes

Las obras de la residencia, que se construye aprovechando el edificio de un antiguo hostal, arrancaron en 2018, cuando despuntaba en València el sector de las residencias universitarias y quedaron paralizadas por la pandemia. Los vecinos se quejaron de la paralización injustificada, apuntaron, de las obras y del riesgo que suponía para su edificio la estructura inacabada. La licencia de obras para la transformación del hostal del antiguo barrio chino en una residencia de estudiantes contempla el refuerzo de los forjados, la demolición de muros y picado de fachadas, el apuntalamiento de los forjados y la demolición parcial de la cubierta para crear un patio interior y construir una planta más. El ayuntamiento ha rechazado el recurso de los vecinos y dado la prórroga al promotor de la residencia (Happy Beds SL) que justificó la paralización de las obras porque con la "covid-19 dejaron de venir estudiantes extranjeros". Tras la pandemia, apunta el promotor de esta nueva residencia, "el flujo de llegada está 'in crescendo' y en breve se retomarán las obras".

València cuenta actualmente con 4.831 camas (43 residencias), lo que la sitúa por debajo de la media en España. En los últimos diez años se ha registrado un incremento del número de plazas de alojamiento para estudiantes del 14%, consolidando un mercado que alcanzó las 102.700 plazas en España a cierre de 2021. En lo que va de 2022, casi se ha triplicado ya el volumen de inversión total registrado a cierre de 2021 (454 millones de euros). Este año 2022 cerrará con un total de 23 nuevos proyectos a los que se sumarán 15 en desarrollo con apertura prevista en 2023, según los datos que maneja la consultora inmobiliaria Savills. En conjunto ofrecerán alrededor de 13.000 nuevas plazas en el territorio nacional, de las que Barcelona, Madrid, València y Sevilla albergarán el 75%.

Ya funcionan

En València a finales de 2018, se inauguró en el Cabanyal - Canyamelar una residencia de lujo del grupo Collegiate para 350 estudiantes que aprovechó el edificio de Conselleria de Medio Ambiente ubicado entre las calles Francisco Cubells y Mariano Cuber. Un año más tarde se autorizaron dos residencias en el número 8 de la calle Trinitarios y en el 77 de la calle Palleter. En 2020 se abrió otra más en el número 7 de la calle Conquista, en el barrio del Botánico, según la respuesta del gobierno municipal al concejal de Ciudadanos Narciso Estelles. La pandemia del coronavirus puso freno a las inversiones y a muchas obras, entre ellas la de la calle Editor Cabrerizo, que se ha reactivado ahora.

El grupo municipal de Ciudadanos ha reclamado al ayuntamiento de València que agilice las licencias de las residencias de estudiantes porque algunos expedientes están tardando dos o tres años en tramitarse "perjudicando un servicio esencial y el buen hacer y el prestigio de las universidades valencianas”, ha dicho su portavoz Fernando Giner.