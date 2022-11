Más allá de la retirada de la subestimación de Patraix -su reivindicación permanente- o el ruido de los aviones al paso por la vertical, la Asociación Vecinal Favara lleva años reclamando jardines para sus calles y plazas bajo el lema «Favara Verde». Pero ahora tienen un problema añadido a sus parcelas verdes: la presencia en los mismos de una parte de las personas asistidas por una ONG que «facilita servicios de comida y aseo». «Esto les ha creado una zona de confort, se han quedado en el barrio y no tendríamos problema si no fuera por las consecuencias que generan una parte de ellos». Así lo describe la presidenta vecinal, Antonia Gómez, que inmediatamente puntualiza: «No somos los malos de la feria. Ni podemos aceptar que se nos diga que somos insolidarios. No es eso: estamos a favor del trabajo y la ayuda a personas necesitadas. Pero lo que es verdad es que los datos están ahí. Es un problemón» que se traduce en «hurtos, amenazas, botellones, palizas que se pegan entre ellos, coches y furgonetas desvalijados».

Jardines «tomados» La ONG presta su servicios en una nave del pequeño polígono ubicado en la calle Campos Crespo. A su lado existe una pequeña parcela verde con bancos «y ahí están acampados. No todos. Una parte de ellos vienen aquí con su mochila, toman algo y se marchan, pero el problema son los que se quedan. Si los quieres ayudar, les das una ayuda completa». También dicen que han colonizado el jardín de Jacinto Labaila. Tanto, que «en las votaciones de DecidimVLC hemos pedido la eliminación de la pérgola y la instalación de cámaras conectadas a la policía porque se ha convertido en una zona de conflicto». «Entender y que nos entiendan» «Entendemos a la gente necesitada, pero, al final, todo es entender, menos entendernos a nosotros. Se pegan palizas, amedrentan, cada pocos días tenemos noticias de un coche desvalijado, las señoras mayores están acobardadas y hasta el supermercado (una gran superficie) ha tenido que poner un vigilante», aseguran los representantes vecinales. «Algunos van y vienen, pero otros se pasan el día por la zona y no precisamente con buenos modales». Esta presencia se une a la existente desde hace más tiempo, en una zona peatonal entre las calles Xera y Casas Bajas. Se trata de una anomalía urbanística, junto a un descampado, en el que se ha consolidado un asentamiento. Con la particularidad de que los ocupantes se refugian en los respiraderos de un aparcamiento. «Antes era un supermercado y el aparcamiento subterráneo está cerrado. Bajan por él a través de los respiraderos o directamente viven ahí». Se trata de unas calles de reciente urbanización (junto al Nou Patraix, aún en construcción), con varias parcelas aún por urbanizar, que de momento se utilizan como aparcamiento improvisado, pero junto a las que se aprecian a simple vista ocasionales tiendas de campaña. «Entendemos perfectamente la ayuda a los necesitados, pero no puede ser al precio de que nuestros vecinos tengan que vivir con miedo».