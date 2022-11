Elisa Valía: "València es la ciudad de España más activa en materia de presupuestos participativos"

La concejala de Participación Ciudadana Elisa Valía defiende los Presupuestos Participativos como una herramienta eficaz y niega que la mayor parte de los proyectos seleccionados no se ejecuten.

¿Qué balance hace usted de los Presupuestos Participativos durante el presente mandato?

Desde 2019, hemos conseguido consolidar la base social de los Presupuestos Participativos en València. La tendencia actual es continuar incrementando la partipación en cada edición. Durante el primer mandato del Govern de la Nau, entre 2015 y 2019, no hubo una progresión en cuanto a la participación, digamos que el comportamiento fue muy lineal. Sin embargo, desde 2019 hemos logrado aumentos de la participación del 30 y el 35% en cada nueva edición. Hoy en día València es la ciudad de España con más porcentaje de participación en los Presupuestos Participativos, en proporción a su población.

¿Qué objetivo se planteó usted cuando accedió a la concejalía de participación ciudadana respecto al DecidimVLC?

Cuando accedí al cargo en 2019, nos planteamos como primer objetivo llegar a más personas con el DecidimVLC, aumentar la participación ciudadana y llegar a más gente con los Presupuestos Participativos. Para eso, vimos que había que darle un enfoque nuevo a la comunicación de las campañas. El ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo importante de comunicación para que los vecinos y las vecinas sepan cómo pueden votar en los Presupuestos Participativos. Entendemos que es fundamental que esta herramienta sirva para generar más movimiento social detrás, por eso nos interesa potenciar las relaciones sociales y la vida comunitaria en el barrio, a partir de esos primeros contactos que se establecen entre las entidades y los ciudadanos que trabajan en conjunto a través de las Juntas Municipales de Distrito.

¿Cómo ha ido la presente edición de 2022 y 2023? ¿Han funcionado los cambios que ha introducido?

La fase de votaciones está abierta aún hasta el 7 de noviembre pero a una semana de acabarse el plazo ya se habían superado los niveles de participación de la anterior edición. En cuanto a los cambios introducidos, hasta que no tengamos los datos definitivos no podemos hacer un balance definitivo pero sí sabemos que haber ampliado la fase de viabilidad para que los técnicos del ayuntamiento tengan más tiempo para evaluar los proyectos ayuda a mejorar la coordinación entre los distintos servicios implicados en una propuesta de inversión.

¿Qué acciones han acometido para llegar a nuevos colectivos?

Cada año llevamos a cabo nuevas acciones con el objetivo de llegar a públicos o segmentos de población que queremos involucrar en los Presupuestos Participativos. En la edición pasada, por ejemplo, nos centramos en los universitarios. También hemos efectuado actuaciones con los centros de mayores para facilitar a sus usuarios que puedan votar telemáticamente, o con la Junta Central Fallera, porque las fallas están muy implantadas en los barrios y son un vehículo eficaz para plantear inversiones.

¿Es cierto que hay un alto porcentaje de inversiones de los Presupuestos Participativos que no se ejecutan?

Tenemos entre un 80 y un 85% de ejecución de los proyectos seleccionados en todas las ediciones de los Presupuestos Participativos. Lamentablemente, hay una mantra difundido por el Partido Popular principalmente, que lo que busca es deslegimitimar los presupuestos participativos en València, cuando la realidad es que las inversiones elegidas por los vecinos y las vecinas se ejecutan a un ritmo normal. Es más, desde Participación Ciudadana hemos apremiado a todos los servicios implicados en los proyectos votados y emanados de los DecidimVLC para que les den prioridad.

¿Pero entonces a qué obedecen esas críticas del PP ?

El PP ha demostrado que no se cree la participación ciudadana, por eso, no está entre sus prioridades. Por ejemplo, el único órgano de participación ciudadana con que contaban cuando gobernaba, las Juntas de Distrito, las dejaron agonizando. Ahora, con los DecidimVLC ha fracasado en su intento de deslegimitarlos, yendo al Síndic de Greuges y a otras instancias, de forma anónima o como PP, para desprestigiar un procedimiento legítimo. Esas acusaciones no han prosperado y se han quedado en nada.