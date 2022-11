En marzo de 1897 varias figuras históricas de la veterinaria valenciana lideradas por Juan Morcillo y Olaya (presidente de Honor del hoy ICOVV) fundaron una agrupación que perviviría durante algún tiempo hasta acabar por erigirse formalmente en Colegio Provincial de Valencia en julio de 1901. La tradicional festividad del patrón de la profesión, San Francisco de Asís –suspendida durante los dos años de pandemia- coincidía, por tanto, con el 125 aniversario de la existencia del considerado como colegio de veterinarios decano de España.

De ahí, que se eligiera un escenario tan mayúsculo como el Museu de les Ciències, al que ayer por la tarde acudieron 600 personas. Fue el primer gran acto de un programa de celebraciones que culminará con la inauguración en unos meses de una nueva sede para la entidad colegial, más céntrica y con mejores instalaciones para los colegiados. El acto institucional previo al coctel fue presidido por la consellera de Agricultura, Isaura Navarro así como por la secretaria autonómica de Salud Pública, Ofelia Gimeno, quienes respaldaron con su presencia este homenaje a la profesión veterinaria.

Personalidades políticas y universitarias se suman a la iniciativa

Junto a las citadas dos responsables de Agricultura y Sanitat –las dos consellerías con competencias en materia veterinaria- participaron también de la celebración el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Quintana; el recién designado nuevo director general de Salud Pública y Adicciones, Julio Máñez –a la sazón vice-presidente del ICOVV-. También fue destacable la participación de autoridades de la sociedad civil, como el decano adjunto de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Valencia, Antonio Calvo, el decano de la Facultad de Veterinaria Universidad Cardenal Herrera-CEU, Joaquín Sopena , el propio director general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Antonio Torres, la Teniente Coronel, Gema María Lázaro Gistau y la Comandante, María Rico Sevilla, ambas dos veterinaria militar de la Delegación de Defensa de la CV. En su discurso de apertura, la presidenta del ICOVV, Inmaculada Ibor, agradeció a todos su asistencia y expresó su satisfacción por la reciente designación de dos veterinarios –Ofelia Gimeno y Julio Máñez- al frente del área de Salud Pública del departamento autonómico de Sanitat.

Un hecho éste que es especialmente significativo ahora que la sociedad valenciana empieza a recuperarse de la pandemia del Covid-19, esto es, de una enfermedad infecciosa de origen animal que acabó por afectar a millones de personas. “Las zoonosis no son como el tenis, son como el pádel, las pelotas no sólo nos llegan de frente, nos llegan rebotadas desde cualquier punto, incluso a nuestra espalda (van de un animal a otro, directamente, o por intermediarios, reservorios, hospedadores, vectores, y a veces saltan la barrera de especie, hacia los humanos y luego, se contagian entre personas). Constituyendo así, epidemias y pandemias”, explicó Ibor haciendo propia una cita del prestigioso investigador del CSIC, Fernando Valladares. Esta metáfora –añadió a continuación- “nos ayuda a entender mejor la importancia de la profesión veterinaria en ‘Una Sola Salud’/ One health’, en la investigación, en el control y el tratamiento de enfermedades, y en la prevención que desempeñamos en el ámbito de la seguridad alimentaria”.

Isaura Navarro destaca "la enorme labor" realizada por los veterinarios

En esta misma línea se expresó, acto seguido, la consellera de Agricultura, quien reconoció haber sido testigo, en su paso previo por la Conselleria de Sanitat, de la “enorme labor” que realizaron los veterinarios de Salud Pública durante la crisis del Covid-19. Navarro también quiso destacar a estos profesionales por su valor como “referentes pedagógicos”. De ahí que avanzara que se han incluido en los Presupuestos de 2023 un convenio con los colegios de veterinarios valencianos para que se hagan cargo de explicar “cómo asumirán las nuevas competencias que tendrán los municipios en la próxima Ley de Protección y Bienestar de los Animales de Compañía”, que ahora se tramita en Les Corts.

Te puede interesar: Comunitat Valenciana Los veterinarios desaconsejan usar collares eléctricos en perros para evitar ladridos

Por su parte, Ibor, dirigiéndose a los jóvenes que se incorporan ahora a la profesión, describió la Veterinaria “como una profesión de retos, unidos inexorablemente a la evolución de esta sociedad, tan preocupada por el cambio climático y las pandemias, que quiere comprometerse con la sostenibilidad, la defensa de la biodiversidad, la alimentación saludable y el bienestar de los animales. Y en todos estos aspectos los veterinario, tenemos mucho que aportar”.

El multitudinario acto fue también el escenario perfecto para la entrega de los Premios ICOVV 2022 a los mejores trabajos de investigación o de divulgación veterinaria así como referidos al análisis de la historia de esta profesión. Junto a ello, también se ha aprovechado para dar la bienvenida a las decenas de nuevos colegiados, recién salidos de las facultades, que ahora empiezan a incorporarse al mercado laboral así como a los que este año han cumplido 20 años y han alcanzado la edad de jubilación e incluso medio siglo de vinculación con el ICOVV.