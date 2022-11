Lejos de buscar posibles soluciones por la vía negociada, la concesionaria del Balneario de la Alameda y el Ayuntamiento de València se amenazan con los tribunales después de que el consistorio haya decretado el cierre del establecimiento, el único de aguas termales en una gran ciudad, por tener legionela y suponer un riesgo para la salud de los usuarios. El ayuntamiento se pondrá e contacto a lo largo del día de hoy con la empresa para advertirle que si mañana, miércoles, una vez pasados los dos días de descanso de personal, abre las instalaciones, la Policía Local procederá a precintar el local y acudirá a la Fiscalía por un delito de desacato administrativo. Por su parte, la empresa ha anunciado que hoy mismo presentará alegaciones contra la orden de cierre y que en caso de ser denegadas recurrirá también a los tribunales.

Ayer y hoy el balneario permanece cerrado por descanso de personal y para hacer los tratamientos habituales del agua y las instalaciones. Pero la empresa concesionaria ya tiene conocimiento de la orden de cierre del ayuntamiento (ha dejado constancia en la plataforma digital) y mañana, miércoles, no debería abrir sus puertas. Lo que ocurra mañana, sin embargo, nadie lo puede saber en este momento y, desde luego, ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder.

La visión del ayuntamiento

Según fuentes del servicio de Sanidad del Ayuntamiento de València, el cierre se produce por cuestiones estrictamente sanitarias. El propio alcalde, Joan Ribó, reiteró ayer que no hay más razones en este expediente que las del riesgo para la salud pública. Al parecer, las muestras indican que hay legionela en el aljibe que se utiliza para bajar la temperatura original del agua, de más de 40 grados, a una temperatura óptima para el baño. "No se está haciendo un buen tratamiento del agua y de las instalaciones", aseguran las fuentes, según las cuales tampoco se hace una cloración continua cuando pasa a las piscinas. Finalmente, existe un problema de filtros. "Como no se han tratado correctamente, están colmatados y no funcionan. La empresa se comprometió a cambiarlos y no lo ha hecho", asegura las fuentes, que insisten en que el problema es de mantenimiento pese a no tratarse de medidas excesivamente caras.

Así pues, hoy se dirigirán a la empresa concesionaria del balneario (Balneario la Alameda 2016 S.L.) para advertirle que debe cerrar y que de no hacerlo estará cometiendo un delito de desobediencia por el que podrían ir a la Fiscalía. Es más, en caso de abrir mañana se enviaría una nueva inspección con presencia de la Policía Local y se precintaría el establecimiento, lo que dificultaría aún más la solución al problema, advierten las fuentes, pues en ese caso tendrían que pedir permiso al consistorio para hacer cualquier reforma en el edificio, cosa que no sería necesario si cierran voluntariamente.

La empresa presenta alegaciones

Por su parte, el responsable de la empresa, Javier Vázquez, insiste en que existe persecución del ayuntamiento. Así pues, su previsión es presentar esta misma mañana alegaciones contra la resolución municipal y en caso de ser rechazada, anuncia ya que recurrirá a los tribunales. Su primer argumento es que ellos han hecho todas las reformas que les han solicitado. "Lo único que no se ha hecho es lo que ya estaba cuando llegamos nosotros en 2016 y que por tanto son responsabilidad del ayuntamiento". "Son ellos los que no han hecho lo que deben", dice.

Así mismo, asegura que sus análisis dan niveles de legionela dentro de lo permitido, concretamente "menos de cien unidades" en el aljibe y "menos de 300" en la piscina. "La primera es indetectable y la segunda tampoco es que sea una cantidad para asustar", asegura Vázquez. "Insuficiente", en cualquier caso, para tomar una medida tan drástica como el cierre, asegura.

Finalmente, cree que la urgencia del cierre no será tal cuando "el análisis del laboratorio lo tenía el ayuntamiento el 31 de octubre y hasta el pasado viernes no ordenaron el cierre". "Esto no es para cerrar el establecimiento", insiste.