"Han desmantelado un centro de salud para abrir otro, lo que han hecho es desvestir un santo para vestir otro". Con estas palabras mostraba ayer su queja una médica del Centro de Salud del barrio de San Isidro de València, que denuncia que para poner en marcha el de Tres Forques se han reducido 7 de los 13 médicos que trabajaban en San Isidro y ahora se han desplazado a Tres Forques, recién inaugurado el sábado y abierto ayer al público. Ello ha provocado "unas colas impresionantes".

La apertura del Centro de Salud de Tres Forques ha sido muy problemática, con quejas de muchos pacientes de San Isidro, que llevan un par de semanas al menos sin acceder a la cita previa, sin poder ser atendidos por sus facultativos, sin acceder a la vacunación que precisan, y sin prescripciones para los análisis y las pruebas que necesitan. El traslado de los usuarios de San Isidro a Tres Forques se ha producido de un día para otro, sin planificación ni tiempo para reorganizar la plantilla ni la atención a los usuarios, relata la doctora consultada por Levante-EMV. "Nos enteramos por la prensa de que se iba a inaugurar el nuevo centro de salud, un viernes; y el lunes, se nos dio orden de cerrar las agendas y de no dar citas", lamenta. Ahora, apunta, "toda la gente está viniendo de urgencias".

Los nervios de los pacientes han provocado escenas de tensión. "A una compañera -cuenta esta sanitaria- la han llegado a amenazar y ha sufrido una crisis de ansiedad por lo que la hemos tenido que atender los propios compañeros". La situación que han generado los responsables de la Conselleria de Sanitat "es demencial y no tiene nombre". Los profesionales de San Isidro pensaban que el traslado al otro centro "se iba a producir después de navidades", pero de pronto todo se aceleró y los pacientes han sido los grandes perjudicados.

Colapso y tensión a las puertas de Tres Forques

Por su parte, una vecina y usuaria, María Celia Alemany subraya que en la mañana de ayer hubo un colapso a las puertas de Tres Forques porque los vecinos de San Isidro, que llevaban al menos dos semanas sin ser atendidos, se presentaron a primera hora -hacia las 7,30 horas-, un grupo de entre 60 y pacientes, para coger citas o demandar la medicación que requieren. "Ha sido una vergüenza -relata-, después de hora y media esperando, en muchos casos, personas mayores, se nos ha dicho que no nos podían dar citas y que nos volviéramos al centro de San Isidro otra vez". "Llevo un par de semanas -explica- sin conseguir cita en San Isidro ni tampoco en Tres Forques, porque nos dicen que ahora pertenecemos allí". Como no le dan cita, "llevo días tratando de conseguir fecha y hora por la App pues no puedo conseguir la baja laboral que necesito", añade.

María Celia Alemany está indignada porque el sábado se inauguró Tres Forques, con el president Ximo Puig, el alcalde Joan Ribó y el conseller Miguel Mínguez, entre otras autoridades y "a bombo y platillo", y "ahora resulta que no nos dan servicio, es una vergüenza", insiste visiblemente enfadada.

Otro hombre del barrio, Alberto Robledo, de 82 años, afirma que está pagando de su bolsillo "la medicación que necesito porque nadie me da cita". Tampoco ha podido vacunarse "porque no sé adónde ir" y respecto al nuevo centro, "allí no me puedo desplazar andando así que no me viene bien el cambio".

En la puerta del centro de San Isidro hay un letrero en el que se indica a los pacientes, que a aquellos que pasan a ser atendidos en Tres Forques se les enviará un SMS y una carta en su casa. También se les advierte que pueden haberles cambiado el médico y quizá se les asigne uno distinto a partir de ahora.

Los vecinos de San Isidro reclaman 2 médicos, 2 enfermos y 1 profesional para admisión

Finalmente, la Asociación de Vecinos de San Isidro ha mostrado su preocupación por lo que consideran un recorte de recursos humanos en su centro de salud, que afectará a la calidad del servicio. En una nota pública, el vecindario dice "estar intranquilo y nervioso por la reducción" de personal que, en el Centro de Salud de San Isidro, se ha producido por la apertura del de Tres Forques. Hasta la fecha, la población de los barrios Vara de Quart y Tres Forques, era atendida en San Isidro y, a partir del lunes 7 de noviembre, ha pasado al nuevo recurso. De esta manera, parte del personal sanitario de San Isidro pasará a Tres Forques, "dejando en 6 médicos y 6 enfermeros, de los 12 que había, a lo que se suma reducción de personal administrativo y de admisión", denuncian los vecinos.

Desde hace varios meses, los responsables de la entidad vecinal "nos hemos reunido con la dirección médica del Hospital General y del propio Centro de Salud, donde se nos ha asegurado que el servicio se mantendrá exactamente igual que hasta la fecha, pero pensamos que es insuficiente el servicio que se va a prestar por la tarde y los fines de semana, donde quedará un único médico para la atención primaria y de urgencia, con lo que el servicio queda muy reducido y va a generar congestión, con lo que proponemos y solicitamos que se aumente en 2 médicos y 2 enfermeros el personal que va a quedar en San Isidro, como también en 1 de admisión".