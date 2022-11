El Gremio de Panaderos y Pasteleros de València ha convocado una concentración ante la Delegación de Gobierno para reclamar las medidas que "eviten el cierrre de la panadería artesana".

Esta medida es la continuación del apagón del pasado 28 de octubre y forma parte de la estrategia por la que reclaman que el sector de la panadería y pastelería artesana "se incluya entre los esenciales a todos los efectos, incluyendo, especialmente, el energético. Y que cualquier medida de apoyo que se contemple para paliar esta crisis, debe ir destinada también a microempresas y pymes".

Energía, materias primas, transportes...

Se queja el sector del aumento exponencial de los gastos. "Los costes de energía, materias primas, servicios y transportes no paran de incrementarse. La panadería y pastelería es un sector esencial para la sociedad, fundamental para el mantenimiento del modelo de comercio de proximidad y es productor de un alimento básico, esencial en la cesta de la compra, como es el pan". Y apelando a la cuestión sentimental, "el cierre de las panaderías artesanas es un paso más hacia la desaparición de nuestros barrios y forma de vida".

Por ese motivo, el llamamiento a esta concentración no es solo para a los panaderos y pasteleros artesanos, "quiere ser un llamamiento extensivo para toda la sociedad en general. El cierre de las panaderías y pastelerías artesanas supone no solo la desaparición de pequeñas empresas y miles de puestos de trabajo, si no que es un paso más hacia la desaparición del comercio de proximidad, de nuestros barrios, de nuestra cultura gastronómica y de nuestra forma de vida".