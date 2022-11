Ribó niega que haya un enfrentamiento con el PSPV por la Ronda Nord

El alcalde de València, Joan Ribó, ha descartado este martes que la idea de soterrar la Ronda Norte a su paso por Benimaclet suponga un "enfrentamiento" entre los dos socios del Govern del Rialto, el ejecutivo de la ciudad que preside y que forman Compromís y PSPV, y ha apuntado que en todo caso puede ser "una diferencia". "No es un frente abierto, es una diferencia", ha dicho.

El primer edil ha señalado, como ya apuntó este lunes, que llevar a cabo esa actuación "no es una locura" y que le parece "una idea bonita", pero ha matizado también que es un proyecto que debe plantearse a largo plazo porque en la actualidad hay otras prioridades para la ciudad. Entre estas últimas ha citado la construcción del canal de acceso ferroviario y el soterramiento de las vías de Serrería.

Ribó se ha pronunciado así tras reunirse con el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Héctor Illueca, preguntado por la diferente opinión respecto al soterramiento de la Ronda Norte que muestran Compromís, que respalda la iniciativa, y PSPV, que la descarta y propone hacer un gran parque público de vivienda con los 50 millones que un estudio encargado por la Concejalía de Movilidad Sostenible (Compromís) contempla para la conexión Horta-Ciudad en Benimaclet al verlo viable.

"No es un frente abierto, es una diferencia" entre los socios del ejecutivo municipal, ha afirmado el alcalde, que ha explicado que ese es "un proyecto que se ha planteado como una alternativa por parte de la asociación de vecinos de Benimaclet".

Joan Ribó ha considerado que es "un proyecto posible" y ha resaltado que en Madrid la M-30 circula algunos kilómetros "enterrada", por lo que ha expuesto que "no es una locura plantearse" en València "que el bulevar norte y el bulevar sur puedan un día ser soterrados".

"No es ninguna locura", ha repetido el responsable municipal, que ha agregado que soterrar la Ronda Norte puede ser "un elemento positivo" para "la huerta, Benimaclet y Benicalap en su momento". "No es solo Benimaclet", ha resaltado.

No obstante, Ribó ha precisado que hay que ver los presupuesto y tener en cuenta "qué dinero tenemos" para acometer un soterramiento de como citado. El primer edil ha concretado que ahora no se tiene "recursos para plantear esto" y ha dicho que se tendría que abordar en otro momento.

"Es evidente que este año no tenemos recursos para plantear esto. Lo podremos plantear en su momento, pero no tenemos recursos" ahora, ha declarado. En esta línea, el alcalde ha aseverado que una actuación como es una iniciativa a largo plazo, como "muchas cosas que nos planteamos a medio o largo plazo".

"El proyecto es muy costoso"

"Me parece una idea bonita, no es ninguna idea de enfrentamiento. Es una idea que viene de la asociación de vecinos. Es una idea costosa. He visto el proyecto y son muchos millones los que vale. Es una idea que en su momento nos podremos plantear", ha insistido.

Tras ello, Joan Ribó ha subrayado que en la actualidad hay que acometer otras infraestructuras destacadas para la capital valenciana como el canal de acceso ferroviario y el soterramiento de las vías de Serrería.

"Ahora es importante el canal de acceso; es importante el soterramiento de las vías de Serrería. Son cosas fundamentales y prioritarias", ha concretado el primer edil.