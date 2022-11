Sanitat enfada a los vecinos de la Fuensanta y San Isidro por la apertura del centro de salud de Tres Forques

La apertura del Centro de Salud de Tres Forques ha provocado muchas quejas de pacientes y de los sanitarios por la premura en abrirse este recurso sanitario. Además, los vecinos de San Isidro y de la Fuensanta se sienten perjudicados ya que parte de los profesionales sanitarios de los centros de ambos barrios han sido trasladados al nuevo recurso de Tres Forques.

En el caso, de la Fuensanta, según confirma el presidente de la AVV de San Isidro José Luis Ceballos, el actual centro de salud va a quedar reducido a la condición de centro auxiliar. Además, tal como ha publicado Levante-EMV, los vecinos de San Isidro reclaman que se aumente en 2 médicos y 2 enfermeros el personal que va a quedar en San Isidro, y que se incorpore una persona más en admisión.

El Centro de Salud de San Isidro, tal como han explicado los vecinos en una nota pública, "fue una reivindicación histórica que se produjo hace 20 años, en la que tras 6 manifestaciones y 7.000 firmas, finalmente fue una realidad que viene siendo, desde entonces, un servicio esencial y muy importante para el barrio, con unas amplias instalaciones que, con esta reorganización -el traslado de sanitarios y usuarios a Tres Forques-, van a quedarse, en parte, vacías".

San Isidro mostró su enfado a Ximo Puig y Miguel Mínguez

Durante la visita del President de la Generalitat Ximo Puig al nuevo Centro de Salud de Tres Forques el pasado sábado, acompañado por el conseller de Sanidad Miguel Mínguez, "una representación de esta Asociación de Vecinos de San Isidro le transmitió personalmente tanto a Ximo Puig como a los altos cargos de la Conselleria de Sanidad, la preocupación que existe actualmente en San Isidro".

Ayer mismo, hubo una reunión en el centro de Sanidad, con representantes de la administración y del área de salud 9 a la que pertenece San Isidro, donde se informó a los sanitarios y a los vecinos de que la nueva reorganización del servicio, garantizará el ratio de 1.400 personas por médico, sin embargo, el vecindario está muy enfadado porque entienden que el servicio ha empeorado: "es insuficiente el servicio que se va a prestar por la tarde y los fines de semana, donde quedará un único médico para la atención primaria y de urgencia, con lo que el servicio queda muy reducido y va a generar congestión", subrayan en este comunicado.

Además, los vecinos de la Fuensanta y de San Isidro están sufriendo problemas ya que para abrir el nuevo centro de Tres Forques, mientras se reorganiza todo el sistema de trabajo, se han dejado de dar citas a los usuarios desde hace 3 semanas, con los graves inconvenientes que ello conlleva para los pacientes que no pueden acceder a la medicación que necesitan, que no pueden obtener bajas laborales, por ejemplo, o que no pueden hacerse análisis u otras pruebas, por falta de prescripción médica.

El PP reclama refuerzos sanitarios para la Fuensanta y San Isidro

Mientras tanto, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València María José Catalá ha exigido hoy refuerzos sanitarios en los centros de salud de San Isidro y Fuensanta que se han visto afectados por la apertura del nuevo centro de salud de Tres Forques.

“Lo que no puede ser es que los usuarios de San Isidro y Fuensanta pierdan facultativos por la falta de planificación y previsión del Gobierno valenciano. Tanto San Isidro, como Fuensanta como Tres Forques deben de poder prestar un atención de calidad con el personal sanitario suficiente” ha señalado Catalá quien ha exigido “refuerzos sanitarios inmediatos” en dichos centros.

La portavoz del PP ha lamentado "las prisas del Consell y del gobierno de Joan Ribó por hacerse la foto antes de elecciones". “No se puede priorizar una foto y la propaganda a hacer las cosas bien. Tanto usuarios como profesionales se enteraron de la apertura del nuevo centro por prensa. No ha habido planificación, los profesionales no han podido organizarse la agenda y lo que es más grave los usuarios no han podido coger citas previas por lo que ahora hay un caos organizativo y un colapso en la atención de pacientes.

Catalá ha anunciado, asimismo, una batería de preguntas por escrito en les Corts para conocer la merma de facultativos en los centros de salud de San Isidro y Fuensanta: “El nuevo centro de Tres Forques que es muy necesario, se ha abierto con mucha prisa, prisa electoral, y no pensando en una buena atención primaria y de calidad, que requiere de una buena planificación para que los profesionales no vayan saturados y los pacientes no sufran colapso en la atención”.