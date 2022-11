El Ayuntamiento de València ha retirado 470 toneladas de residuos de vertederos irregulares y solares en el segundo trimestre de 2022 y ha limpiado 43 zonas de desechos no autorizados, con un aumento del 59% más de kilogramos que el mismo periodo del año pasado. “El Servicio de Residuos Urbanos continúa con un elevado nivel de exigencia sobre aquellas zonas donde no se respeta la normativa municipal y también sobre aquellos propietarios que no cumplen con sus obligaciones”, ha explicado el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo.

En cuanto a los vertederos irregulares, en el segundo trimestre del año se han identificado 43 puntos de la ciudad no autorizados donde habían aparecido restos de obras, electrodomésticos y otros objetos electrónicos, gracias a las denuncias del vecindario, las contratas de limpieza y la inspección del Servicio de Gestión de Residuos Urbanos y Limpieza. De los 43 puntos, 31 zonas estaban ya señalizadas con el cartel de vertedero clausurado y este trimestre se han señalizado dos más. Este año se destinan 105.326 euros para su limpieza. El vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha vuelto a hacer “un llamamiento al civismo y la colaboración”, ha remarcado “la prohibición absoluta de lanzar residuos a la vía pública” y ha recordado que el servicio gratuito de recogida puerta a puerta, así como los ecoparques móviles municipales y de la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos están “a disposición de toda la ciudadanía”. En los márgenes del río Turia y la V-30 Aproximadamente un 90% de las 470 toneladas recogidas por el Servicio de Limpieza corresponden a desechos en vertederos irregulares. Estos espacios se localizan sobre todo a los dos lados del río Túria, junto a la autovía V-30, al barrio de Malilla y en los pueblos de La Punta, Benimàmet, La Torre o El Perellonet. Se trata, según ha detallado Sergi Campillo, de “zonas periféricas de la ciudad, como los márgenes del nuevo cauce del Túria, y también zonas que antiguamente habían estado de cultivo y de huerta y que después fueron abandonadas, o zonas que están esperando su urbanización”. Así, “algunos incívicos aprovechan que hay poca vigilancia, porque se encuentran a los márgenes de la ciudad, para lanzar aquí una serie de residuos, generalmente residuos de obras y también electrodomésticos y otros residuos electrónicos”. El vicealcalde ha indicado que desde hace un par de años “colocamos carteles indicando la prohibición de lanzar residuos en estas zonas”, y en total ya se han señalizado 33 puntos en todo el término municipal. Es “una medida establecida por primera vuelta por nuestro gobierno y que antes no se hacía”. Además, el Servicio Municipal de Gestión de Residuos Urbanos y Limpieza del Espacio Público notifica su existencia a la Policía Local porque aumento la inspección, control y sanción, si procede. Limpieza de solares Durante el segundo trimestre de este año, el ayuntamiento ha iniciado expedientes sobre 88 solares privados por su incorrecto mantenimiento. De estos, 39 propietarios han aceptado limpiar por sus mismos medios las parcelas detectadas en mal estado. En los casos en los cuales la propiedad de los solares no se hace cargo del mantenimiento, el Ayuntamiento procede subsidiariamente a la limpieza, y pasa la factura a la propiedad, que está obligada a pagarla. Desde 2019, además, se impone una multa por no asumir la responsabilidad en el mantenimiento de los solares. En este tercer trimestre 8 solares han tenido que ser limpiados por el servicio de Limpieza, con un coste de 773,17 euros de media. También se han tramitado 10 actas de infracción.