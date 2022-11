La concejala de Patrimonio y Recursos Culturales en el Ayuntamiento de València, Gloria Tello, ha recalcado que no es una persona que "se aferre a un cargo" y ha señalado: "Si la gente quiere que continúe, que sea por mi trabajo".

Así se ha pronunciado Tello sobre la posibilidad de quedar fuera de la lista de Compromís de cara a las elecciones municipales de 2023 al haber quedado en cuarto lugar en el proceso de selección de Iniciativa. Los tres primeros nombres son los del vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo; la edil de Gestión de Recursos, Luisa Notario, y el portavoz de la rama juvenil de Iniciativa, Juan García.

Interés mediático

Interrogada por esta cuestión tras la inauguración de la exposición 'Mariano Benlliure en el Archivo Municipal de València', que ha tenido lugar este miércoles en el Palau de Cervelló, Tello ha comentado que, más allá de que "continúe o no continúe", ella no es una persona "que se aferre a un cargo". "Nunca he querido aferrarme a ningún cargo", ha reiterado

"Nunca he querido aferrarme a ningún cargo"

"Tenemos que funcionar en base a los pilares fundamentales de la política: ofrecer servicio a la ciudadanía, trabajar y dejarse la piel, y más en cultura, que tanta falta hace", ha remachado.

Así, preguntada por el proceso de inscripción de los afiliados y el procedimiento de votación llevado a cabo por la Asamblea de Iniciativa, Tello ha rechazado la posibilidad de que determinadas personas se inscribieran poco antes de la votación únicamente con el propósito de votar.

"Si alguien ha dicho que se apuntó antes de la asamblea, es imposible", ha asegurado la concejala, quien ha señalado que "el censo se cerró en septiembre". En este sentido, ha agregado, "bueno, es posible que se apuntaran, pero seguro que no pudieron votar porque el censo estaba cerrado un mes antes".