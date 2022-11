El traslado de la escultura de Vinatea de la plaza del Ayuntamiento con motivo de la reforma de este espacio "no me parece ni bien mal" ha destacado el arquitecto que firma el proyecto ganador del concurso de ideas para la remodelación de este emblemático espacio, Miguel del Rey, quien ha dado por seguro que en el caso de que se quede "se bajará del pedestal" y se reubicará en un espacio ajardinado más discreto. Como alternativas ha citado el jardín del Palau de la Generalitat, en línea con las declaraciones que ha hecho la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, sobre la citada escultura durante la presentación del logotipo del proyecto "València ciudad de plazas" esta mañana, a la que han asistido Del Rey y su equipo.

Gómez ha recordado que en la fase de participación ciudadana la ciudadanía pidió que se mantuviera la fuente actual, como así ha hecho el diseño ganador para la reforma de la plaza que firma Miguel del Rey y su equipo, con el lema es Re-natura. No ocurrió así con la estatua de Vinatea que "no generó ningún tipo de demanda". "Esto no quiere decir que se vaya a llevar a un almacén", destaca Sandra Gómez, quien ha apuntado que más que el ayuntamiento el personaje de Vinatea "tiene más relación con la Generalitat". Francesc de Vinatea fue un personaje del siglo XIV, considerado por muchos el padre de la patria valenciana pero también un maltratador al que persigue la leyenda negra por el cruento asesinato de su esposa, embarazada, tras sorprenderla con su amante.

Del Rey ha subrayado que la escultura de Vinatea "se nos pasó un poco por alto" en el proyecto, en parte, porque en las aportaciones ciudadanas al proyecto no se la mencionaba. "Los ciudadanos no se referían a esta escultura". Su reivindicación ha sido posterior, ha recordado el arquitecto, quien asegura que no le parece ni bien ni mal mantener la escultura en la plaza, si bien de hacerlo "se bajará del pedestal". "Es un personaje con luces y muchas sombras" cuya ubicación, ha dicho, es decisión del ayuntamiento.