Otro aumento sustancial es el del número de horas de atención individualizada, que pasa de cinco a diez horas semanales hasta un máximo de 56 mensuales.

No es un servicio gratuito para todos los interesados, aunque, por las cifras municipales, solo tendrán que pagar el 11,2% de las personas beneficiarias, con precios condicionados a sus ingresos, y que oscilan entre los 0,10 y 9 euros la hora. El Ayuntamiento de València asume el 83,2% del coste del servicio; la Generalitat, el 15%, y el 1,8% se financia mediante precio público.

Y éstos servicios incluyen novedades como los servicios de podología, peluquería, fisioterapia o atención psicológica. Entre los nuevos servicios ofrecidos con el nuevo contrato del SAD, también destacan la fisioterapia rehabilitadora, enfermería, terapia ocupacional, integración social, así como la cesión de llaves, para resolver en situación de emergencia, y la limpieza de choque y desinfecciones y desratizaciones. Además, también las empresas adjudicatiaras desarrollarán actividades culturales para atender las necesidades sociales de estas personas.

Hay prestaciones económicas de apoyo para la adquisición de elementos como audífonos, gafas, dentadura o eliminación de barreras arquitectónicas, así como otros aún más básicos, como el ayuda al pago de la vivienda o los suministros energéticos, manutención y necesidades básicas, todo ello paro los casos más extremos. Los servicios de atención incluyen dos limpiezas generales de los domicilios al año y limpiezas intensivas en domicilios donde se detecten graves déficits higiénicos.

Hay nuevos programas especializados como el Acompañamiento Activo, para prevenir la soledad, tanto individual como comunitario en barrios.

¿Quien puede recibir ayudas?

Ser uno de las más de cuatro mil personas beneficiarias no es por capricho. No todo el mundo, como es fácil imaginar, es susceptible de recibir las ayudas. Dependen fundamentalmente tanto de solicitarlo o ser propuesto para ello como de la consiguiente evaluación. En ese sentido, Isabel Lozano destacaba que "la valoración es económica, pero también social. Puede haber gente con ingresos suficientes y, aún así, que requiera de cuidados y servicios, así como casos de urgencia que se atienden independientemente del tema económico" recordando en ese sentido que una parte, aunque minoritaria, sí que tiene que pagar una parte de los servicios. "Todo se planifica con la persona y los familiares".

No siendo dependientes y no teniendo discapacidad pueden darse el caso de ser absolutamente necesaria la ayuda. Se puso el caso de una auxiliar que ayuda a una madre ciega que tiene una hija pequeña, y que requiere asistencia para llevarla al colegio y ayudarla en casa. "Cosas así pueden ser la diferencia en algún caso de, por ejemplo, tener o no la custodia. Saber que se tienen apoyos es esencial en ese sentido".