La vicealcaldesa Sandra Gómez ha aprovechando el archivo por parte de la Agencia Antifraude de una "denuncia fake" contra el concejal Borja Sanjuán, para arremeter contra la portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá.

La denuncia "que se presentó de forma anónima, pero todos sabemos quien lo hizo" hacía referencia al hecho de que Sanjuán imparte clases en la universidad pública. "Cuando se presentó la denuncia fue sorprendente porque las instituicones suelen autorizar compatibilidades con las Universidades". Una vez archivada, la conclusión a la que llegaba Sandra Gómez es que "como en política existe la premisa de "embarra que algo queda", alguien que todos sabemos quien es, lo intentó. No, en política no vale todo".

Y sin decir que fue presentada a través del PP, sí que recordó que fue este grupo quien "lo aireó. Y han hecho el ridículo", pasando inmediatamente a la ofensiva: "porque de lo que no hay explicación es de las clases que da la señora catalá en una universidad que ella misma privatizó cuando era consellera. No hacemos más que verla en problemas para explicar cuánto cobra por su labor docente, mientras que Borja siempre ha declarado lo que cobra por ser profesor de la pública. Nos debe, cuanto menos, una explicación, por la vehemencia en la denuncia que era algo tan normal como lo de nuestro compañero".

"Que tuviéramos mucho cuidado"

No acabó ahí la crítica de la portavoz socialista. "Es sonrojante y alarmante que esa misma portavoz (Catalá) denunció y amenazó al grupo municipal socialista y a sus miembros por esta cuestión, diciendo que tuvieramos mucho cuidado porque los concejales no estamos aforados. Como demócrata, la amenaza no me gusta. Me hace pensar si tiene influencia con algún juez instructor. ¿Y qué pasa? ¿Que como ella sí que está aforada sí que puede mentir? ¿Eso permite intoxicar y mentir mientras que nosotros, como somos concejales, debemos decir la verdad y los que son aforados pueden ser más flexibles con la verdad? No, el aforamiento no da derecho ni a la mentira ni al embarramiento. Como yo no tengo ningún problema conlo que hago, no tengo ningún problema en no estar aforada".