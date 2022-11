El Ayuntamiento de València ha impuesto un 9% más de multas en menos de un mes en el tramo de mediodía de la ORA, un franja temporal que antes era gratuita, tal como ha publicado Levante-EMV, en varias ocasiones. "Entre las 14 y las 16 horas se han impuesto hasta el mes de noviembre un total de un total de 19.367 sanciones, lo que supone un 9% de incremento en menos de un mes", según los datos facilitados por el propio Servicio de Recaudación Municipal y difundidos por el grupo municipal del PP.

Antes se podía estacionar gratuitamente, pero el gobierno municipal de Joan Ribó "incrementó como pago esta franja además de aumentar una hora más por la noche de 20 a 21 horas", recuerdan los populares. En esta segunda franja de una hora en lo que llevamos de año "se han impuesto 6.631 sanciones, por tanto, en total durante 2022 se han multado en 25.998 ocasiones en las franjas horarias que antes eran gratuitas".

“Cuando peor lo pasan los vecinos se impone una media de 2.362 multas al mes en los nuevos tramos de pago de ORA. A Ribó se le debería caer la cara de vergüenza por su afán recaudatorio”, ha apuntado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá.

Estas sanciones han supuesto una recaudación total en sanciones de 388.434 euros, de los que 277.010 euros son de las multas impuestas a mediodía y 111.424 de la última hora del día. “Un nuevo hachazo recaudatorio del alcalde, que en lugar de invertir en los barrios el dinero que recauda, lo mete en el banco para que le rente”, ha señalado.

Este número de multas supone más del 25% de todas las interpuestas este año que son 103.826 sanciones. “Este gobierno de Compromís y PSOE pone cada vez más obstáculos a los conductores y su afán recaudatorio no tiene fin con medidas como la APR, zonas naranjas, azules y ahora las verdes, que están desiertas. Además ya no permite ni que los vecinos puedan aparcar gratis a la hora de comer cerca de sus casas porque también se les cobra y si no se les multa”, ha apuntado Catalá.

Las cifras de este último mes señalan que la zona de l'Eixample y Trànsits es donde más se está cebando con las multas, con más de 3.000 sanciones en cada una de las mismas, añaden los populares.

Por último, la portavoz popular ha indicado que el gobierno municipal "no puede estar friendo a multas a los vecinos por el simple hecho de acceder a su barrio y aparcar en sus casas. Deben poder hacerlo sin pagar y para eso un gobierno debe dar alternativas”, ha concluido Catalá.