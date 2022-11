"No somos personas para olvidar". Con este pensamiento, José Antonio Martínez Visiedo, del Consell Consultiu, recordaba que las personas mayores merecen la consideración social necesaria para no olvidar su importancia. Algo que se pretende poner en valor con motivo de la Semana de las Personas Mayores, que este lunes cumplió su primer capítulo con la entrega de reconocimientos a los presidentes históricos de los Centros de Actividades, aquellos que hayan cumplido diez años con una que "no siempre es fácil, que conste, pero que también te espabila" y, sobre todo, para reconocer a los "mejores mayores", que este año compartieron dos personas con una institución.

Esta última fue la red de solidaridad social Jovesolides por su trabajo para impartir nociones a las personas mayores en aras a evitar la brecha digital y por su labor durante la pandemia acompañando a los mayores. No pudo estar presente Carlos San Juan por un problema de salud familiar. Una vez recibida la Distinción de la Generalitat Valenciana y de recibir la condición de Ciudadano Europeo en Bruselas por impulsar el movimiento "Soy mayor, no idiota". "Su ciudad, nosotros, no podíamos quedarnos atrás a la hora de reconocer su mérito" aseguró la concejala de Personas Mayores, Sandra Gómez. Por último, con medio auditorio del Salón de Cristal puesto de pie, recibió también el premio María Dolores Ibarra, directiva durante 45 años en la Asociación Avapace en reconocimiento a su compromiso y fortaleza. Este acto inicia una semana de actividades en el que destaca el homenaje a las personas centenarias del próximo viernes, o las iniciativas musicales, deportivas y de formación "porque es nuestra obligación corresponderos por una vida en la que no os regalaron nada y la ciudad que existe ahora lleva vuestra firma. La que se rehizo de la Riada, la que creó los nuevos barrios y la que hizo del Turia un jardín verde". Ribó: "Sois, somos, importantes para la sociedad" El alcalde Joan Ribó no duda nunca en incluirse en el colectivo de personas mayores. "Sois, somos, muy importantes para la sociedad y por eso intentamos recuperar espacio para vosotros, que sea una ciudad accesible, porque esta ciudad ha ido superándose con la gente trabajadora y valiente como vostros". Actos de la Semana de las Personas Mayores