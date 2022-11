La vicealcaldesa de València y concejala de Desarrollo y Renovación Urbana, Sandra Gómez, ha recomendado al presidente del PP que empiece a desatascar la “opacidad” que mantiene la portavoz de su partido en València "sobre el sueldo que cobra de la universidad que ella misma privatizó cuando era consellera". "Una operación de venta sobre la que, además, el entonces rector ha sembrado de dudas ante supuestas irregularidades, según se ha publicado", ha añadido Gómez.

La lideresa socialista ha indicado que estaría bien que el Partido Popular "desatascara su opacidad sobre cuánto cobra su portavoz en València por dar clases en la VIU porque estamos en una situación que es inédita. Y es que se nos exige absoluta transparencia a día de hoy a los políticos y a las políticas sobre cuántos ingresos obtenemos por el ejercicio de nuestra representación pública, pero lo debemos hacer también si desarrollamos algún tipo de actividad en el sector privado. Por eso, me parece absolutamente fuera de lo normal que la portavoz del Partido Popular siga a día de hoy sin decir de forma clara y transparente cuánto cobra por ser profesora o asesora en la VIU, una universidad que ella privatizó y que en las últimas horas hemos tenido noticias que a mí desde luego me preocupan y que creo que al Partido Popular también le deberían de preocupar”, ha continuado.

“Me parece algo gravísimo -ha afirmado Sandra Gómez- y creo que el PP debería tener mucho interés en dar todas las explicaciones oportunas porque da la casualidad que la responsable pública y política en ese momento de la Conselleria de Educación era la actual candidata del Partido Popular a la Alcaldía del Ayuntamiento de València. Es decir, que el presunto nuevo PP no deja de ser más que el viejo PP de siempre el que utiliza las instituciones y el que presuntamente maneja las instituciones para favorecer determinados intereses que no sean públicos. Por eso, le quiero recomendar al presidente del Partido Popular -Carlos Mazón- que dé todas las explicaciones públicas oportunas porque si no estará presentando ante la ciudadanía el viejo PP de siempre al que en 2015 esta ciudadanía quiso dar carpetazo”, ha subrayado.

El PP mantuvo "bloqueado durante décadas" el PAI de Benimaclet

La alcaldable del PSPV por València se ha pronunciado en estos términos a preguntas de los medios de comunicación sobre la situación de la solución urbanística para Benimaclet. Gómez ha incidido en que fue el PP el que mantuvo bloqueada “durante décadas” la solución urbanística para Benimaclet. “Lo único que hicieron durante su gobierno fue un PAI tan nefasto que nunca se pudo desarrollar. En primer lugar, porque se hizo de espaldas a los vecinos y vecinas y porque era uno de los PAI con menor dotación y reserva de vivienda pública de la ciudad, ya que no llegaba ni siquiera al 10%”, ha dicho.

“El del PP era un PAI exclusivamente de promoción privada. Es decir, que estaba enfocado solamente a hacer negocio para, por cierto, una promotora y una constructora que ha tenido cierto protagonismo en los últimos años del gobierno del Partido Popular. Porque el PP sólo vio como un negocio el desarrollo de Benimaclet y, como consecuencia, su PAI tuvo una contestación muy importante por parte de los vecinos y vecinas del barrio de Benimaclet”, ha continuado.

“Nosotros -ha remarcado- heredamos este problema y estamos trabajando para desbloquearlo y hacer las cosas de otra manera, contando con la participación de los vecinos y vecinas. Con la voz de todo el barrio, porque creo que siempre ha habido un enfoque incorrecto y es que se ha visto esto como un PAI y no es así: yo creo que es simplemente el desarrollo de la consolidación de una parte del barrio de Benimaclet. Nosotros hemos apostado porque no haya un barrio a dos velocidades, un viejo benimaclet sin dotaciones públicas y sin vivienda pública y un nuevo Benimaclet de dotaciones privadas, de residenciales privados, que viviera de espaldas al histórico Benimaclet. Nosotros hemos querido derribar ese muro y por eso hemos encargado un desarrollo del barrio que mire y tenga una visión integral y general sobre todo Benimaclet”, ha manifestado.

“Hay un equipo muy prestigioso a nivel arquitectónico y a nivel urbanístico que está desarrollando, de la mano de los vecinos y vecinas, las necesidades del barrio de Benimaclet. Unas necesidades, por cierto, que se recogieron en un proceso de consulta donde quedó absolutamente claras cuáles eran las prioridades de sus vecinos y vecinas. En primer lugar, vivienda pública; En segundo lugar, vivienda social; En tercer lugar, zonas verdes y compartidas; y en cuarto lugar, dotaciones públicas y servicios públicos”, ha recordado.