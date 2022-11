"Boom" de visitas a la Lonja con el fin de la pandemia y de las obras

La Lonja, joya del patrimonio de València, vive un "boom" de visitantes. Las cifras de público vuelven a los niveles prepandemia y el monumento se consolida como uno de los más visitados de la ciudad. Los responsables de la gestión del monumento, del cuya declaración como Patrimonio de la Humanidad se han cumplido 25 años, auguran para 2022, ya con las obras de peatonalización de las plazas del Mercat y Brujas terminadas, un récord de visitas.

El elevado número de visitantes que registra la Lonja se debe en parte a que la entrada es gratuita, una medida que el ayuntamiento decretó en todos sus museos y monumentos durante la pandemia. Superada esta y ya con los turistas de vuelta en la ciudad el ayuntamiento volverá a poner la Lonja al cobro. Hasta ahora la visita al templo de los mercaderes costaba dos euros. Cultura apunta que era una cantidad muy reducida teniendo en cuenta que la entrada más barata en España a otros monumentos patrimonio de la Humanidad son seis euros. El ayuntamiento de València estudia una actualización de las tarifas en la Lonja, pero sin llegar a los citados seis euros.

El goteo de visitantes es continuo estos días en la Lonja, donde con motivo de la celebración del Día Mundial del Patrimonio, se podrá visitar, en grupos reducidos y previa cita, la torre, unos de los tesoros ocultos del monumento gótico. La Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales, con Gloria Tello al frente, abre por primera vez la torre al público y con motivo de la efemérida ha organizado varias visitas guiadas gratuitas a la torre de la Lonja. La primera se celebró ayer y está previsto llevar a cabo otras tres el 23 y 30 de noviembre y el 7 de diciembre. «Se trata -destacó la concejala- de una ocasión muy especial para visitar esta parte del monumento que no siempre permanece abierta».

«Es una pena que la torre no esté siempre abierta», asegura una de las personas que accedió ayer al interior

La cita previa para las visitas se agotó en apenas dos días. Unas 400 personas podrán acceder al interior del torreón, donde destacan su escalera de caracol única, el pavimento de Manises del siglo XIV pintado a mano y restaurado de la primera planta, y las espectaculares vistas desde la terraza, desde donde se aprecian como en ningún otro sitio las veletas del Mercado Central (la cotorra, el "drac" y el "peix") y el "pardal" de los Santos Juanes.

Los visitantes se quedan "fascinados" con la torre, aseguraba ayer una responsable de Cultura. "Es una pena que no esté siempre abierta", aseguraban a la salida los visitantes. Vecinos de València, turistas alemanes, holandeses o argentinos o visitantes de otras comunidades, como Canarias, no quisieron perderse la jornada de puertas abiertas de ayer a la torre de la Lonja. Hubo incluso quien como Rosa, funcionaria de la Tesorería del Estado, pidió permiso en el trabajo para visitar la torre. "Es una ocasión única y no quería perdérmela".

Las visitas son, destacó Tello, «una apuesta clara por acercar nuestro patrimonio histórico más valioso al conjunto de la ciudadanía». La posibilidad de abrir la torre de manera continuada no es de momento factible. La torre no puede visitarse libremente destacan en Cultura. Para abrirla sería necesario implantar medidas de seguridad adicionales que a día de hoy no están programadas.