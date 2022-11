La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València y en Les Corts Valencianes, María José Catalá, ha asegurado que su declaración de la Renta está disponible para poder ser consultada, al tiempo que ha dicho que de la VIU, la Universidad Internacional de Valencia, cobra "lo mismo que el hijo" del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, de esta institución académica.

Catalá se ha pronunciado de este modo en el pleno ordinario de noviembre celebrado en el consistorio de la capital valenciana, al final del debate del presupuesto municipal para 2023 y tras la alusión que el edil de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán, ha hecho al sueldo que la responsable 'popular' recibe de la VIU.

Sanjuán ha indicado, al final de su intervención sobre las cuentas municipales, que este sería un "pleno maravilloso para descubrir cuánto cobra de la universidad privada" citada la también secretaria general del PPCV y presidenta del PP en València.

Alusiones directas

Tras las palabras del edil de Hacienda, María José Catalá ha pedido intervenir "por alusiones directas". En ese momento, el vicealcalde, Sergi Campillo (Compromís), que ocupaba la presidencia del pleno, le ha negado la posibilidad de replicar, aunque después se lo ha permitido si respondía "a la pregunta directa" de Sanjuán. "Tiene la palabra. La cortaré si habla de presupuestos", le ha indicado Campillo a Catalá.

Esta se ha dirigido al edil de Hacienda y le ha dicho que "una persona", como él, "que dice en Twitter que es jurista, economista y politólogo, tiene escaso o poco conocimiento" de lo que se está hablando. "No sabe ni cómo defender el presupuesto y se dedica a hablar de mí", ha censurado la portavoz del PP.

"Esa no es la alusión", ha apuntado el vicealcalde. Catalá ha insistido en que Sanjuán ha hablado de ella y ha detallado que por eso ha pedido la réplica. "Sí, tiene que hablar de mí", ha insistido.

La también candidata del PP a la Alcaldía de València ha asegurado mirando a la bancada del ejecutivo municipal que forman Compromís y PSPV que ella no va a hacer una campaña como ellos. "No voy a hacer una campaña como ustedes saben hacerla", ha señalado para afirmar a continuación: "Si quieren saber mi declaración de la Renta, la tienen a su disposición sus voceros". "Pregunten a Ribó cuánto cobra su hijo, lo mismo que yo. Es la misma universidad", ha insistido la portavoz 'popular', que ha aseverado que ella no se va a dedicar a "hacer guerra sucia" y ha pedido que no se traspasen ciertos límites.

"Oscurecer" la campaña

"No los traspasen. Si no, esta campaña se va a oscurecer mucho", ha añadido, además de mencionar al exsubdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y excoordinador de Urbanismo en el consistorio, Rafael Rubio (PSPV), investigado en el caso Azud.

Catalá señaló recientemente en Les Corts Valencianes, preguntada también por su sueldo como profesora de VIU, que cobra "lo mismo que el hijo de Joan Ribó en la misma universidad y denunció que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig "nunca ha dado la cara por los dos millones de estafa de sus hermanos".

Tras el debate de presupuestos, en el pleno del Ayuntamiento de València ha surgido de nuevo el tema del sueldo de Catalá en la VIU al intervenir la edil del PP Julia Climent en el siguiente punto del orden del día. Esta ha indicado que la Renta de su portavoz es "pública", así como sus ingresos. "Están en la web, déjense de mentiras y bulos", ha aseverado.

Sergi Campillo, que seguía presidiendo el pleno, ha pedido a Climent que se ciñese al tema del debate, ha subrayado que la "presidencia regula el pleno" y ha señalado que agradece que no "se pase" de ella. "Aténgase al punto" del orden del día, ha pedido el vicealcalde a la concejala 'popular'. Campillo ha manifestado que Catalá ya había tenido "más que tiempo de sobra" para responder por alusiones en el debate "anterior" que ya estaba "cerrado".