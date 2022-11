La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València María José Catalá ha afirmado que ha votado en contra de los presupuestos municipales del Govern del Rialto "porque no tienen ni un gesto con los problemas que tiene la gente de la calle. Son los últimos presupuestos de Compromís y del Partido Socialista. Unos presupuestos de fin de ciclo que no tienen ni un solo gesto con la gente que no puede pagar las hipotecas y la subida de la luz y de la cesta de la compra”.

En este sentido, ha subrayado que “Valencia es la única de las grandes ciudades que no baja impuestos en un momento en que los vecinos no llegan a final de mes. La izquierda en esta ciudad es completamente indiferente a los problemas de la gente de la calle. Las prioridades para Compromís y PSOE es seguir recaudando de todos los vecinos más de 500 millones de euros”. “La recaudación de impuestos y tasas ha aumentado un 21,4% desde 2015 y en 2023” ha detallado, “mientras machacan a multas a la gente que quiere aparcar en su barrio o quieren entrar a Ciutat Vella. En Ciutat Vella han puesto una media de 88 multas al día y 3.600 multas en Ruzafa”. La portavoz del Partido Poppular ha señalado que “frente a este afán recaudatorio, el gobierno de Compromís y del Partido Socialistasólo dan 6 millones de euros de ayudas a emprendedores y comercios, el 1,2% de lo que piensan recaudar en impuestos: “¿De verdad cree que los valencianos les tienen que dar las gracias?. ¿Creen que se entiende que den como máximo 500 euros a un bar que no puede pagar la luz mientras a la Plataforma per la Llengua, el ONG del catalán, les dan en vena 25.000 euros sin burocracia?” “Sus prioridades son tapar sus agujeros de la EMT” ha afirmado quien ha subrayado las áreas olvidadas que sufren una disminución de gasto, como es el caso de policía local (-10%), vivienda (-34%), en comercio (-35%) y en jardinería sostenible (-3%), y mayores (-11%). En esa línea, María José Catalá ha denunciado la deuda de la EMT ha pasado “de 31 millones de euros en 2015 a 133 millones en la EMT”. Y no se queda ahí, porque el informe del interventor avisa de “la necesidad de aportación de fondos complementarios a lo largo del ejercicio. Es decir, que el agujero negro en el que se ha convertido la EMT, seguirá creciendo” En este sentido, ha denunciado que “la bajada de deuda es trilerismo puro porque la izquierda no gasta el dinero para inversiones a los barrios y los llevan a amortizar deuda. En 7 años han dejado de ejecutar 800 millones de euros ¿Para que quieren 300M€ en los bancos? Ese dinero debe estar en las familias”