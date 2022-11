El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha lamentado la muerte de una persona sintecho en Valencia durante la noche del pasado viernes. Así, ha criticado que el Ayuntamiento todavía no ha activado la campaña de frío, que consiste en la apertura de un albergue con 18 plazas para las personas que no se pueden refugiar en ningún otro sitio.

"Este es el gobierno que venía a rescatar personas", ha denunciado. "No entendemos por qué el gobierno de Ribó no se toma más en serio la situación de las personas sintecho en esta ciudad. Y, sobre todo, no entendemos por qué no se había activado el protocolo cuando todas las noticias apuntaban a una bajada de las temperaturas esta semana", ha continuado. "Todas las personas merecen dignidad y derechos, y no pienso tolerar este maltrato a los colectivos más vulnerables. Exijo una explición de por qué no se habían puesto en marcha los protocolos de actuación".