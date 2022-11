La cifra de actuaciones policiales en casos de violencia de género en València este año, a fecha 31 de octubre, “genera escalofríos” y “es inasumible en una democracia”, en palabras del concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano. Cada día, tres vecinas de la ciudad reciben órdenes de protección por maltrato y se detienen a dos hombres por este motivo. En total, hay 1.356 órdenes de protección en vigor, de las que 678 corresponden a la Policía Local y el resto, a la Policía Nacional.

El titular de Protección Ciudadana ha alertado de que “el panorama es grave”; “estamos recuperando la situación pre-pandemia”. Si solo se contabilizan las órdenes que se dictan por agresiones sexuales, se ha pasado de 26 en todo el 2019 a 56 en lo que llevamos de año. La Policía Local ha efectuado 281 detenciones; 94 por quebrantamientos de condena, esto es, autores reincidentes. La patrulla GAMA noche, que se puso en marcha en septiembre de 2021, realiza una de cada tres detenciones. El 77 % de las agresiones se producen en el ámbito privado, fundamentalmente en el domicilio habitual.

La mayoría de las víctimas ―el 86 %― tienen entre 21 y 50 años, tal como ha explicado Aarón Cano. Los casos de mujeres en la franja de edad de 16 a 20 años suponen el 5 % del total, mientras que alcanza el 31 % en el rango de entre 21 y 30. Según el edil, “esta diferencia llama mucho la atención” y “nos puede indicar que muchas situaciones de violencia de género en la etapa más joven no son denunciadas”. El número de partes de víctimas de más de 50 años “también es bajo”, un 5 %.

Casi un tercio de las mujeres agredidas tienen entre 21 y 30 años, y más de la mitad, solo han cursado estudios primarios.

El regidor ha señalado que los negacionistas son "uno de los mayores problemas para hacer frente a esta lacra, pero debemos ponernos en la piel de las personas que han sido manipuladas y piensan que no existe la violencia de género para poder desactivar esa mentira que se han creído”. Por otro lado, Cano ha resaltado que “cualquier mujer puede ser víctima, no hay ninguna que esté exenta de este riesgo; las víctimas no quieren ser heroínas, quieren ser libres y ahí es donde los gobiernos debemos jugar un papel fundamental”.

Factores de riesgo

El responsable municipal ha detallado las circunstancias que aumentan la vulnerabilidad: los estudios, la situación laboral, el número de hijos e hijas y el tipo de relación con el agresor. En cuanto al nivel académico, el 52 % de las víctimas tienen estudios primarios; el 33 %, secundarios, y un 15 %, superiores. Casi la mitad trabajan, un 8 % más que el año pasado, un dato “muy importante ―ha manifestado el concejal―, porque la dependencia económica es un elemento que impide la denuncia”. Por otro lado, seis de cada diez mujeres tienen hijos e hijas, y el agresor es la actual pareja ―68 %― o expareja ―31 %―. El alcohol y las drogas están presentes en un 54 % de los episodios de maltrato.

En cuanto al perfil de los hombres, “es la cara B”, ha indicado el edil, con edades y ocupación parecidas a las víctimas, excepto en el ámbito académico: un 5 % de los denunciados tiene estudios superiores frente el 15 % de las mujeres agredidas.

Refuerzo de medidas

Aarón Cano ha destacado que la patrulla nocturna GAMA es una de las medidas puestas en marcha esta legislatura para luchar contra este tipo de delitos, junto con el protocolo de violencia de género en fiestas con grandes aglomeraciones o la licitación de las obras de la comisaría propia con la que contará GAMA, junto a la central de la Policía Local, en la avenida del Cid.