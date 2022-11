"No vamos a permitir la liberalización de los apartamentos turísticos". Así lo ha explicado esta mañana la concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa, Sandra Gómez, tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que avala las competencias del ayuntamiento para poner coto a este tipo de actividad económica pero que tumba varios aspectos introducidos en el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella para regular el sector, entre ellas, la posibilidad de fijar un periodo de tiempo, en este caso 60 días, para que los particulares de los barrios con mayor saturación turística del centro histórico (Carmen, Seu, Pilar y Mercat) puedan alquilar sus viviendas.

Una vía que el ayuntamiento preveía para no cortar de raíz en el centro urbano, donde las quejas ciudadanos por la turistificación no cesan, las viviendas turísticas. Ahora, con la sentencia del TSJ en la mano, el ayuntamiento entiende que debe eliminar esa posibilidad y por tanto no se incluirá en la nueva ordenanza del turismo en la que trabaja el gobierno del Rialto, que incluye entre otras medidas el veto a la compra de edificios enteros por parte de fondos de inversión.

Mientras las asociaciones que aglutinan a los propietarios de apartamentos turísticos, que recurrieron el plan especial de Ciutat Vella por las restricciones a este tipo de actividad, consideran que la sentencia del TSJ da vía libre a los apartamentos, la vicealcaldesa interpreta todo lo contrario y anuncia que se eliminará el resquicio de los 60 días al año para alquilar con fines turísticos una vivienda particular y se prohibirá tal posibilidad. Al menos en Ciutat Vella, ha recalcado Sandra Gómez, quien ha insistido en que la sentencia del TSJ solo afecta a Ciutat Vella. En el resto de la ciudad manda el PGOU y las limitaciones impuestas en su día que obligan a los promotores de apartamentos turísticos a solicitar informe de compatibilidad urbanística al ayuntamiento y a su inclusión en el registro autonómico de alojamientos turísticos.

Sobre la anulación del límite de 150 metros entre los alojamientos turísticos de la sentencia del TSJ, Sandra Gómez ha informado de que el ayuntamiento recurrirá esta parte del fallo.

La vicealcaldesa ha insistido en que el TSJ "nos da la razón" porque reconoce las competencias del ayuntamiento para zonificar la ciudad y regular a través del planeamiento la actividad de los apartamentos turísticos.