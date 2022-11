La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha remitido una nota interior a Joan Ribó para solicitar una Junta de Portavoces extraordinaria “por una cuestión que nos preocupa, mucho la ola de frío y la situación de los sin techo en València. Queremos saber qué medios está poniendo el Ayuntamiento para que las personas que duermen en la calle, estén totalmente atendidas”. “Veo con preocupación -continúa Catalá- que más allá de una pancarta en el balcón del Ayuntamiento no se está haciendo nada extra, que no hay un albergue municipal con suficientes plazas para acoger a todos los sin techo, que las ONG salen a denunciar la situación que se vive en Valencia y que la cifra de sin techo en Valencia aumenta por días". "La semana pasada murió una persona de frío en la calle y esto no puede suceder, la fábrica de Benimaclet es una situación que debe solucionarles. Es momento de tomarse en serio las cosas”, ha añadido.

La portavoz popular también ha recordado que hay trabajos en este ámbito que no se pueden demorar, “hay que reforzar la patrulla X4 de la policía local para atender a estar personas; hay que buscar una ubicación para el nuevo albergue y hay que dotar a los Servicios Sociales del presupuesto y los medios necesarios porque tratan con los colectivos más vulnerables de la ciudad”. En el año 2019 eran 570 personas las que vivían sin techo, mientras al cierre del año pasado 2021 son 754 las personas sintecho en la ciudad, lo que supone 184 personas más, según el informe que se presentó en la comisión de Bienestar Social bajo el título “Estrategia de Intervención Social con personas sin Hogar 2022-.2027”, recuerda la dirigente popular. Escasez de recursos Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha lamentado la escasez de recursos habitacionales municipales para las personas sin hogar en València, y ha denunciado que las plazas ofertadas “no cubren ni siquiera un tercio de las personas que se encuentran en situación de máxima vulnerabilidad”. En este sentido, ha explicado que, según los propios informes municipales, hay 2.812 personas sin hogar, en chabolas, asentamientos o situación de infravivienda. “Sin embargo, el gobierno de Ribó tan solo ha ofertado 673 plazas”. “Quiero recordar que las personas sin hogar no son solo las que viven en las calles. Son también las que viven en asentamientos, chabolas o infraviviendas”, ha denunciado. Así, ha detallado que la propia concejalía de Servicios Sociales ha informado en sus memorias anuales sobre las cifras de personas sin hogar: 754 personas sintecho, 815 habitando en chabolas o asentamientos, y otras 1.243 en situación de infravivienda. “Esto es, más de 2.800 personas para 673 plazas. No nos parece una cifra por la que este gobierno deba sacar pecho”, ha considerado al respecto Giner. Pocos cambios Del mismo modo, el portavoz de la formación liberal también ha informado de que el aumento de plazas entre 2021 y 2022 “ha sido prácticamente nulo”. Así, ha explicado que en 2021 se ofertaron 666 plazas, mientras que en este 2022 el incremento ha sido de tan solo siete, hasta las 673. “Mientras tanto, lo que sí que ha aumentado es el número de personas sin hogar. Concretamente, un 12,6%. De las 2.497 personas que lamentablemente tuvieron que sufrir esta situación en 2021, hasta las 2.812 que hay ahora”, ha explicado. En este sentido, ha censurado la falta de previsión del gobierno de Ribó y, especialmente, “el desinterés por poner fin a una situación que afecta tan duramente a la vida de tantas personas”. “Lo peor es que la inmensa mayoría de los recursos habitacionales que tiene la ciudad de València son conveniados con asociaciones benéficas, porque la cifra de plazas puramente municipales roza lo ridículo”, ha indicado. “Lo peor es que la inmensa mayoría de los recursos habitacionales son conveniados con asociaciones benéficas, porque la cifra de plazas puramente municipales roza lo ridículo” Así, el concejal de la formación liberal, Javier Copoví, ha explicado que de las 251 plazas en albergues que tiene la Concejalía de Servicios Sociales, solo 43 son propias: “Y 18 de ellos son del centro de emergencias climáticas, lo cual se queda muy corto de cara a la temporada de frío”, ha señalado. En cuanto a viviendas, tan solo 10 de las 86 plazas corresponden a los servicios municipales, el resto también son conveniadas con entidades benéficas. “Pero la situación es incluso peor en el caso de Cooperación y Migración, puesto que el número de plazas que oferta el Ayuntamiento por su propia cuenta es 0, mientras que las asociaciones son las que ponen a disposición de la ciudadanía las 329 plazas existentes”, ha finalizado Copoví. Falta de viviendas En esta línea, el edil de la formación liberal también ha explicado que en el año 2022, el Ayuntamiento de València presupuestó 120.000 euros redactar dos proyectos multifuncionales de vivienda para personas sin hogar “que no se han llevado a cabo ni están en funcionamiento”, del mismo modo que tampoco se han aumentado significativamente las plazas, un compromiso que se contempla en el Plan de los Servicios Sociales 2019-2023. “Esto es justo lo que estábamos tratando de evitar cuando presentamos la moción de vivienda en el último pleno, aunque lamentablemente el gobierno nos la rechazara”, ha continuado Giner. “València tiene un serio problema de vivienda social ahora mismo, y en los ocho años de gobierno de Ribó no se ha avanzado prácticamente nada. Por eso, proponíamos ceder suelos municipales para empezar a construir nuevas viviendas públicas, igual que solicitamos aumentar las partidas para comprar y rehabilitar viviendas, de modo que se pudiera ampliar el parque público con mayor facilidad”, ha detallado. “Por supuesto, el gobierno no quiero escuchar nuestras propuestas y nos las rechazó, a pesar de que es evidente que València tiene un serio problema para ofrecer recursos habitacionales a las personas que se encuentran en una situación de máxima vulnerabilidad”, ha concluido.