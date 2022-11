El Ayuntamiento de Valencia no tiene previsto instalar pantallas gigantes si la Selección Española de Fútbol avanza en el Mundial de Catar, ya que no desea "impulsar dar cobertura" a un campeonato que se celebra en un país donde "no se cumplen los derechos humanos".

Así lo ha manifestado el alcalde, Joan Ribó, al ser preguntado por si el consistorio prevé colocar este tipo de proyectores para seguir los partidos de 'La Roja' si el equipo va superando fases. "Yo no soy futbolero", ha reconocido el primer edil para agregar que, además, "en solidaridad con las mujeres y las personas LGTBI" no tiene pensado ver ningún partido. "Cada uno hace lo que quiere, es muy libre, pero lo que no vamos a impulsar dar cobertura a un Mundial" en el que no se cumple un respeto mínimo a los derechos humanos. Tiene que haber un respeto mínimo a los derechos humanos".