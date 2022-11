Los vecinos dan la espalda a los huertos ocupas del PAI de Benimaclet

La propuesta de protección y rehabilitación del brazo del "Alegret" de la acequia de Mestalla que se presentó a los presupuestos participativos (Decidim VLC) del próximo año del Ayuntamiento de València no ha conseguido colarse en la fase final de selección. Aunque la propuesta para recuperar el ramal del Alegret con el que hasta hace poco se regaban los huertos vecinales que ocupan de manera ilegal los terrenos del PAI de Benimaclet ha recibido 269 apoyos ciudadanos, otras iniciativas han quedado por delante en votos. La recuperación del brazo del "Alegret", con un presupuesto estimado de sus promotores de 362.000 euros, ha sido la séptima propuesta más votada y se ha quedado fuera al agotar el presupuesto asignado a todo el barrio (417.000 euros en total) los proyectos que han quedado por delante en las votaciones de los propios vecinos. El mantenimiento de estos huertos vecinales que, a diferencia de los que regula en el mismo PAI el consistorio, no cuentan con permiso de riego del Tribunal de las Aguas no ha sido considerada una prioridad por los vecinos del barrio, que han considerado de mayor interés la ampliación de aceras, la mejora de la biblioteca o la construcción de un parque canino.

En Benimaclet hay que diferenciar los huertos que tienen autorización y cuentan con agua de riego en buen estado y los que han proliferado de manera descontrolada, que incluyen construcciones precarias y gallineros, que tomaban el agua de la acequia del Alegret, con frecuencia contaminada por los vertidos de los edificios del entorno a la red de acequias. El desarrollo del sector lleva meses bloqueado por las presiones de las asociaciones vecinales y colectivos como Cuidem Benimaclet a cuenta de la edificabilidad prevista y el mantenimiento de los huertos urbanos. Tras rechazar la última propuesta de edificación en altura presentada por Metrovacesa, propietaria de la mayor parte de los terrenos, el ayuntamiento ha asumido la gestión directa del sector y encargado a un despacho externo el diseño de toda el área funcional. Los huertos urbanos descontrolados de Benimaclet, donde se han registrado varios incendios y donde los vecinos del entorno más cercano denuncian las molestias por las fiestas nocturnas, se han empezado a convertir en un problema que trasciende las fronteras del barrio. En otras zonas de la ciudad, como Orriols los vecinos ya reclaman al ayuntamiento que los huertos urbanos sean de gestión municipal según el modelo aplicado en la Torre o Malilla. Por delante han quedado el proyecto de ampliación de aceras de la avenida Primado Reig, con 667 votos y un coste estimado de 5.000 euros. En segundo lugar ha sido elegida la replantación de arbolado en todo el distrito (608 votos) con 40.000 euros de presupuesto; le siguen las mejoras de la biblioteca del barrio (506 votos) y 20.000 euros de presupuesto, la petición de más alumbrado público (383) con 26.000 euros de cuantía, un parque para perros (208 votos y 158.000 euros de presupuesto), la instalación de fuentes de agua refrigerada (425 votos y 47.000 euros de coste) y la mejora de la iluminación de la ronda norte (267). También se han quedado fuera pese a recibir 294 votos el carril bici de Emilio Baró y la reurbanización de aceras de San Francisco de Asís y Carmen Crespo. La propuesta vecinal para recuperar el brazo de riego del Alegret, que la Concejalía del Ciclo del Agua desconectó y canalizó el pasado verano tras las denuncias por presencia de vertidos fecales y el riesgo de contaminación para los cultivos que esto representaba, planteaba llevar a cabo un proyecto para la desconexión de vertidos en la calle Poeta Asins. Entre Primado Reig y Dolores Márques, el desvío de la acequia para eliminar vertidos se estima en un coste de 750.000 euros incluida la redacción de proyectos, la cual superaría la partida presupuestaria asignada a este distrito. La concejala de Participación Ciudadana, Elisa Valía, presentó esta semana los proyectos seleccionados para los próximos presupuestos participativos, dotados con 16 millones de euros, y en los que la participación ha aumentado un 25%. Peatonalizaciones, carriles bici y dotaciones para las mascotas han sido los proyectos más repetidos en unos presupuestos ciudadanos en los que han participado 27.819 personas.