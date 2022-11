Un numeroso grupo de vecinos de la pedanía de Benimàmet se ha concentrado ante la Conselleria de Políticas Inclusivas para rechazar el centro de menores que ha proyectado el departamento dirigido por Aitana Mas, en el solar contiguo al Centro de Salud de este barrio de València. Tras la protesta pacífica, la presidenta de la Asociación de Vecinos Mari Carmen Barea ha destacado que el secretario autonómico Iván Castaño ha recibido a los manifestantes y les ha informado sobre las últimas noticias relacionadas con el denominado centro intergeneracional, donde la Generalitat ha proyectado un centro de día además de este recurso para menores tutelados.

Precisamente, en el debate de les Corts Valencianes, la vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas Aitana Mas reveló que hasta hace apenas dos semanas la Generalitat no ha recibido alternativas reales para ubicar este recurso autonómico. Mas, en una respuesta a la portavoz del PP María José Catalá, aseguró que la Conselleria busca soluciones para atender las reivindicaciones vecinales así como para crear esta institución que acoja a niños y adolescentes que no tienen culpa "de que sus familias no les den la educación y la atención que merecen". Aitana Mas defendió en la cámara autonómica que Políticas Inclusivas va a estudiar otras propuestas para intentar encontrar consenso en este tema.

Las palabras de Mas confirman lo anunciado tiempo atrás por el alcalde Joan Ribó que dijo que se está trabajando para llegar a una solución que contente a todas las partes. Sin embargo, la obra ha sido adjudicada mediante un procedimiento exprés para lograr financiación europea.

Según ha confirmado Mari Carmen Barea a este diario, el Secretario Autonómico Iván Castaño les ha comunicado que la concejalía de Servicios Sociales, que dirige Isabel Lozano, les ha ofrecido al menos un solar diferente al ubicado junto al Centro de Salud, que es donde los vecinos quieren que se hagan otras dotaciones para el barrio y demandadas desde hace años por sus residentes.

Por ende, Barea señala que en el centro intergeneracional proyectado, cuya licitación además avanza muy rápida como publicó este periódico, Conselleria ha planeado instalar "un centro de día para personas mayores", que no cumple "para nada las necesidades de Benimàmet".

Barea ha añadido que los vecinos y la entidad vecinal que preside "vamos a seguir con la hoja de ruta prevista y vamos a continuar con las movilizaciones y las protestas previstas". De hecho, ya están tramitando los permisos para efectuar una nueva concentración el próximo martes 29 de noviembre en el solar anexo al Centro de Salud.