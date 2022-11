"Las caídas duelen menos". Paula lo dice con conocimiento de causa "porque me he caído aquí y me caía en la pista de hielo". Es una de las diferencias, si se quiere una de las "mejores", con el estreno de la pista de patinaje de la plaza del Ayuntamiento. Este viernes por la tarde volvieron las cuchillas, la música de ambiente y, sobre todo, los distintos niveles: desde quien apenas se tiene en pie a quien se desliza como si lo hubiese hecho toda la vida, en una ciudad donde el hielo brilla por su ausencia.

La gran novedad, como bien se sabe, en la pista que pone todos los años la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, es que se trata de "hielo de mentira". Es un material sintético, empleado cada vez más en este tipo de pistas. "Era una cuestión de responsabilidad" asegura la portavoz de la asociación, Julia Martínez. Este año no hay grupos electrógenos quemando energía para mantener el agua helada. El hielo sintético, de cualquier modo, está llamado a ser aún más habitual en el futuro, lo mismo que la hierba artificial lo es en los campos de fútbol. Y ahí está el otro lado de la balanza y en eso coinciden tres amigas prácticamente al unísono, Laura, Lucía y Gimena: "venir a patinar en Navidad lo asocias al hielo, al de verdad. A sentir el frío cuando tocas. Venir, voy a venir igual, pero el hielo siempre es el hielo". Nueve euros por media hora es la tarifa, salvo si se usan los descuentos de la asociación. 9 El aspecto es diferente: ahora ya no se ven charcos, ni las pequeñas acumulaciones de lascas. Ahora, la cuchilla del patín desprende hebras del producto deslizante. Los empleados están ya acostumbrados a trabajar con las dos superficies: "aquí, cada dos días se pasará un producto que hace que se refuerza la capacidad de deslizarse, además de rellenar todo aquello que se haya desprendido". Un particular "reparador de arañazos". Con otra ventaja en el caso de la pista de València: "es totalmente nueva. Los primeros patinadores la han estrenado. Quizá otras pistas, con placas más gastadas, son de peor calidad. Pero ésta se ha estrenado ahora". Además, "las cuchillas hay que afilarlas tras cada uso, porque se desgastan más". Espectáculo audiovisual, árbol, ... así será la iluminación de Navidad en València Patinar, patinas prácticamente igual Y lo más importante: ¿desliza?. Hay versiones enfrentadas. "Hay que hacer un poco más de fuerza", pero, a la hora de la verdad, "patinar, patinas prácticamente igual. Es lo importante. Tampoco se nota casi". Las tres amigas reiteran que el cambio más sentido es esa connotación a invierno que no da el sintético. Los cuidadores creen, por contra, que "vamos a tener menos asistencias". Porque los trompazos, al final, dejan cada día a algún patinador con una pierna, un brazo o la cara a la funerala. "Al final, cuando te caes, te estás cayendo, con lo que eso significa", por lo que la recomendación es casi universal: "no hagas más de lo que sabes hacer y ve poco a poco". Aplicable al hielo de verdad y al hielo entre comillas.