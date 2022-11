La Comissió Ciutat-Port i Marfull-AE Agró han reivindicado esta mañana la renaturalización de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València mediante la creación de un huerto sobre el asfalto en el barrio de la Punta. Con esta actuación, los ecologistas reivindican la transformación del futuro parque industrial portuario en un espacio verde que conecte a través del antiguo cauce del río el parque fluvial del Turia con el parque de l'Albufera.

Un grupo de activistas de las plataformas y colectivos que forman la Comissió Ciutat-Port i Marfull-Acció Ecologista Agró han ocupado la ZAL del puerto para exigir la reversión de este proyecto urbanístico que, según definen en un comunicado "de forma ilegal y totalmente innecesaria arrasó la huerta del barrio de la Punta", y convertirlo en un corredor ecológico verde "que conecte el cap i casal con uno de sus espacios naturales más emblemáticos, l'Albufera".

Los manifestantes han repartido 1.100 kilos de tierra sobre los que han plantado cerca de 150 lechugas y coles para "recrear" la huerta "que yace bajo el asfalto de esta infraestructura". "Una imagen rasgadora con el lobo feroz de fondo que trata de reivindicar al ritmo de las voces populares que 'La Punta es nuestra y la queremos verde'».

Anulación de la ZAL

La Comissió recuerda en un comunicado que "la destrucción de más de 70 hectáreas de suelo fértil en el barrio de la Punta para su transformación en un área logística ha tenido consecuencias irreparables sobre el patrimonio histórico, ecológico y emocional de la ciudad de Valencia". "Una herida -subrayan- que se reabre con el empeño del Ministerio de Transportes, la Generalitat y la Autoridad Portuaria de València de continuar con el proyecto, pese a acumular tres sentencias judiciales que confirman su ilegalidad".

Efectivamente, el pasado mes de julio una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declaró "nulo de pleno derecho" tanto el plan de la ZAL como la resolución de la Consellería de Obras Públicas que lo aprobó.

El tribunal argumenta que el plan debía haber sido sometido a una evaluación ambiental ordinaria y no simplificada. Se sostiene que el suelo sobre el que está prevista la ZAL "no puede considerarse urbano, como defendía la Consellería", lo que supone que los terrenos no son urbanizables, sino de protección agrícola especial. Dicho de otra manera, el TSJCV considera que habría que volver a la casilla de salida, que esos 772.000 metros cuadrados -una parte de los cuales con parcelas y viales ya hechos- deberían volver a ser terreno natural.

Contra el cambio climático

Con la "acción lúdico-reivindicativa- de esta mañana "cuestionamos los compromisos ambientales y sociales de nuestros gobernantes que siguen reproduciendo modelos de "desarrollo" depredadores del territorio y de las personas que lo habitan", han explicado los manifestantes. "Y, de igual modo que hicimos el pasado 29 de octubre durante la pancartada con la que rodearemos la ZAL, exigimos que se respete la legalidad y que este polígono industrial sin uso se revierta para su conversión en un espacio verde que conecte el cauce del Turia con el parque natural de la Albufera", han añadido.

"Porque recuperar espacios naturales es clave para hacer frente a la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático, algunos de los cuales ya hemos empezado a sufrir -concluyen-. Más aún en una ciudad como la nuestra, 'hotspot' de especuladores del suelo en la que los veranos ya son un infierno y los fenómenos extremos cada vez más frecuentes y severos".