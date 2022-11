La tercera vida de la barraca de Cotofío

La Barraca de Cotofío, suponiendo que se llame así, tiene una segunda oportunidad. O mejor dicho, una tercera. Una vez finalizadas las labores de rehabilitación, lo que queda de un pequeño complejo ganadero a las afueras de La Torre ha quedado convertido en una coquetona construcción, tan limpia como diáfana, a la que hay que dar contenido y vigilancia. Está un poco alejada del núcleo urbano y mientras Sociópolis no despierte, correrá riesgo. Para evitarlo, las entidades culturales del pueblo saben que pueden utilizarla. Es la decisión del Ayuntamiento, propietario del inmueble: un usufructo de las entidades del barrio para su uso social.

«Suponiendo que se llame así» viene a cuento de que, durante las labores de documentación previas a la rehabilitación «hablamos con personas de La Torre, incluyendo gente vinculada a los antiguos propietarios, y nos decían que ni era de Cotofío ni del Tío Tonet», aseguraba Raquel Del Bello, arquitecta del Servicio de arquitectura y servicios centrales técnicos. El Catálogo de Patrimonio de la UV la denomina también «del Panso». Llámese como se llame, esa investigación ha permitido recuperar un documento impagable: una vieja fotografía de la totalidad del complejo, con una barraca gemela levantada detrás, y dependencias anexas. Se aprecian lecheras en la entrada y hasta una columna que todavía hoy pervive y que servía para sostener un porche. Una pintura, también adjuntada a la documentación, está inspirada en esta vieja fotografía.

El aspecto del entorno de la barraca es, ahora mismo, feo en avaricia. Ha quedado literalmente aprisionada por el Plan Sur, la autovía, el nuevo paso elevado ciclo-peatonal (que ha obligado a talar un árbol), un transformador y el esqueleto de Sociópolis. Ni siquiera es bonito que esté rodeada por un muro de ladrillo y una valla metálica bien alta. Pero esas son las medidas necesarias para evitar que sea nuevamente vandalizada. Una vez flanqueado el cordón de seguridad, y si borramos de la mente el entorno (el feo en avaricia), las cosas tienen otro color. El blanco y azul de las paredes y el marrón del tejado mallado.

Ha habido controversia por el hecho de que la barraca no sea Bien de Relevancia Local (está protegida, pero sin ser BRL), apelando a que tan sólo se conserva la apariencia exterior. Lo cierto es que, por lo menos, ahora parece una barraca, que no es poco tal como estaba. Primero, en ruinas; después, tras una primera rehabilitación, nuevamente en ruinas, ocupada, vandalizada y, literalmente, destruida. Ahora huele a limpio.

Alrededor se ha procurado salvar todo lo que se ha podido, recuperando una gran tina adosada a una de las paredes. También un comedero y un murete del que sobresalen unas argollas para atar el ganado. Se ha incorporado un porche por delante, hasta con su proyecto de buganvillas y una jardinera lateral.

El interior es ahora un espacio totalmente diáfano. No hay tabiques que separen antiguas habitaciones, aunque en las paredes sí que se conservan una especie de marcos de grandes dimensiones que penetran en el interior de la pared. Ahora no hay que separar por secciones el dormitorio familiar y los jergones de los críos. Al fondo se ha creado un cuarto de baño y una bancada que podría hacer de cocina (si la hubiera, que ya no hace falta) conserva dos elementos antiguos: una pila y un aplique que debió formar parte de un antiguo pozo y ahí permanecían en los turbios tiempos de la ocupación.

Para la rehabilitación se han utilizado elementos antiguos del depósito municipal, procedente de derribos de otras viviendas, y que se preservan en Vara de Quart para emplear en cometidos como éste: de volver el sabor añejo. Puertas y ventanas son nuevas «pero manteniendo la estructura de las antiguas». Tanto, que lo parecen. Y un detalle muy vintage: el interruptor es un modelo giratorio de porcelana, a la antigua.

Precisamente, que haya luz eléctrica es un guiño necesario para hacerla útil. Lo mismo que el agua corriente o el baño. Necesario para que, aún rodeada de elementos extraños, inicie una nueva vida. La tercera, que se sepa.

En el interior se preserva la estructura de madera, se puede utilizar, con escalera, el piso superior, se ha salvado un lavabo y se han usado enchufes de tipo añejo.