La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, se ha reunido esta mañana con comerciantes de diferentes barrios de la ciudad de València para abordar la situación del sector y recoger sus propuestas e inquietudes ante un año difícil por la subida de costes energéticos.

“Hoy hemos estado con comerciantes de Ciutat Vella, Abastos, Benimámet, Ruzafa, Exposición, Tránsits y pedanías para escucharles y abordar con ellos la complicada situación que está sufriendo. Muchos de ellos han visto cómo la factura de la luz se ha duplicado y triplicado y lo que no tiene ningún sentido es que el gobierno de Ribó haya bajado las ayudas para 2023. Ahora hay que volcarse con ellos porque si no, muchos se verán obligados a cerrar o despedir a gente porque no pueden hacer frente a los recibos”, ha señalado Catalá.

Por ello, la portavoz del PP ha anunciado que presentará reclamaciones a los presupuestos del gobierno de Compromís y Partido Socialista quienes “en el peor momento y con la luz por las nubes han recortado la partida a comercios y mercados municipales en un 35%, lo que implica 5,3 millones de euros menos para 2023.”

Comercios, digitalización y mercados municipales

“El Partido Popular va a presentar un paquete de cerca de 10 millones de euros de ayudas con 4 ejes: a ayudas a los comercios ya existentes, apertura de nuevos comercios, la digitalización e innovación de los locales y reforma de mercados municipales”, ha explicado Catalá. “Queremos así hacer frente al recorte de Compromís y Partido Socialista que para el año que viene han eliminado la partida de reformas de mercados municipales, la partida de Amunt Persianes, la partida de digitalización y han congelado incomprensiblemente las ayudas a los comercios existentes-".

Las reclamaciones presentadas por el PP al presupuesto de Ribó permitirá triplicar las ayudas a la consolidación de comercios, crear partidas de ayudas para la apertura de negocios y para la digitalización e innovación de locales y para reformar los mercados municipales, que “muchos de ellos están con graves deficiencias”.

Asimismo, Catalá ha lamentado la lentitud y poca empatía del gobierno de Ribó con los comercios: “No pueden estar 8 meses para cobrar una ayuda que a todas luces se queda corta. Cuando el equipo municipal da la orden de pagar muchos de ellos ya está con el agua al cuello”.

Durante la reunión también se han abordado otros temas como la seguridad o la movilidad: “Apoyamos y defenderemos en el pleno la colocación de cámaras de vigilancia en determinados puntos comerciales de la ciudad ante la escalada de hurtos y peleas”.

Tercera Edición de la campaña Made In Valencia

María José Catalá ha anunciado la puesta en marcha de la tercera edición de la campaña Made In Valencia. Una campaña que el Partido Popular de la ciudad de València lleva a cabo desde hace tres años para animar a todos los valencianos a comprar y consumir en los comercios, bares y restaurants de nuestra ciudad.

“La campaña de difusión se hará por todos los barrios de la ciudad porque el comercio de proximidad hace ciudad y Valencia tiene los mejores comercios y la mejor restauración. Debemos promocionarlos por todos los medios posibles y animamos a a todos a que colaboren en el Made In Valencia”, ha señalado Catalá.