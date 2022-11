Los niños, o a los niños y los profesores, no son impermeables al cuaderno de quejas, reclamaciones y reivindicaciones que haría prácticamente cualquier asociación de vecinos: suciedad en parques, mejora de instalaciones, botellones en descampados, grafitis incontrolados... eso es lo que escuchó un grupo de concejales dentro del Pleno Extraordinario Infantil celebrado en la casa consistorial. En ella, un grupo de alumnos lanzaron todos esos mensajes. Como si de una moción se tratara, los miembros del equipo de gobierno ya lo sabían para entrar después en turno de contestación. Todo blanco y previsible.

La limpieza de los barrios, la mejora de los parques, la movilidad urbana, los equipamientos culturales y deportivos, el medio ambiente o el ruido nocturno que impide el descanso son algunas de las cuestiones planteadas por las niñas y niños participantes en este Pleno Extraordinario. En la sesión, presidida por la concejala de Educación Maite Ibáñez, han participado también otros cuatro concejales del equipo de gobierno que han respondido las cuestiones planteadas por los escolares: Carlos Galiana, Isabel Lozano, Javier Mateo y Aarón Cano.

Fueron siete los escolares seleccionados para exponer cómo les van los vientos en sus respectivos barrios. Y así, por ejemplo, Blanca, del colegio Sagrado Corazón Vedruna, expresó la queja por los grafitis incontrolados, proponiendo una especie de museo para expresarse y no hacerlo en cualquier sitio. O lo que consideraba descontrol de bicicletas o patinetes y las dificultades para la movilidad reducida por ausencia de rampas. Y los malos olores en Ciutat Vella

Entre las originalidades, la del CEIP Fonteta, porque se centraron en el mal estado de la plaza ajardinada del pueblo después de hacer un "Taller Democrático Participativo" y decantarse por esa instalación, el llamado Parque Viejo. Que como le falta de todo "tenemos que ir detrás de un árbol, pero las personas mayores no pueden hacer eso".

Carme, desde el CEIP Rafael Mateu Cámara, puso en el mapa el problema del botellón "que se da en nuestros descampados" y aunque alguno de ellos sirve para que los coches puedan estacionar en un barrio donde hay muy poco sitio, pidió reconvertirlos "en jardines y zonas de juegos". Y hasta para las personas de la tercera edad una mejora en los centros de mayores, en el que llegó a proponer llevar a cabo alguna actividad conjunta entre el alumnado y las personas que acuden a los centros para mayores.

No dejaron prácticamente nada sin tocar y no dudaban en señalar la petición a quien correspondía, ya fuera la "señora Elisa Valía", la "señorita Elisa Valía", o el responsable de jardines, "Sergio Campillo" -si llega a estar presente, se le muda el color de cara con la castellanización-. O "Josep" Grezzi. Pero si eso lo hacen a veces hasta los mayores, poco se puede reclamar a unos jovenes para los que salir a exponer tampoco era fácil.

Y por eso también pidieron ayuda para las personas sin hogar, más bancos en los parques, más pipicanes y el cambio total a luces led "que no consumen mercurio", como dijo Miquel de Juan Comenius.

Los ediles del equipo de gobierno presentes en el hemiciclo o sus representantes dieron respuesta a las cuestiones planteadas. Estaban cómodos y Aarón Cano se permitió el lujo de bromear que "este pleno es mas difícil que el de mayores, la oposición es más dura, pero me encanta lo preparados que estais. El botellón siempre ha pasado, siempre molesta y lo peleamos cada día. Pero porque siempre haya pasado no podemos estar contentos". Y, paternalistamente, intento hacerles ver la ninguna ventaja que supone participar en ellos.

Mateo les recordó la APP

El edil de deportes, Javier Mateo, instó a los niños, ya que están al tanto de todos los gadgets electrónicos, a no esperar un año y un pleno para reclamar: "hay una APP que permite comunicar y solucionar los problemas que encontréis en la ciudad".

Campaña de Fallas

Y como hubo quejas por las molestias de Fallas "aunque haya niños que somos falleros, pero otros no, Carlos Galiana sí que avanzó que, a cuenta de las peticiones surgidas en el Bando Fallero, "vamos a hacer una campaña de publicidad para informar de horario de petardos y musica porque entre todos los concejales hacemos la normativa que hay que cumplir y queremos que todos, falleros y no falleros, la conozcan más. Y que si quieres hacer una siesta de 3 a 5, no tengas que aguantar el ruido de los petardos".

La sesión se ha cerrado con una ola desde la bancada, previa votación para decidir si se hacía o no.