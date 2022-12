El portavoz del PSPV-PSOE y concejal de Hacienda, Desarrollo Económico y Sectores Innovadores en el Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, ha propuesto encargar a la oficina de Invest In València que busque el mejor proyecto para que se instale en La Base de La Marina.

Sanjuán ha señalado que esta oficina es “una herramienta que está funcionando muy bien, que está consiguiendo atraer proyectos muy interesantes a esta ciudad y es un buen instrumento para que sea esta oficina la que busque el mejor proyecto posible para La Base”. En opinión del concejal socialista, La Base debe acoger “proyectos que sean a punta de lanza de la transformación del modelo económico de la ciudad y no una oficina privilegiada para un despacho de una administración pública”.

En este sentido, ha recordado que el PSPV-PSOE se opuso “a una adjudicación que no solamente no estaba bien hecha, sino que no tenía sentido”. “La ciudad tiene espacios emblemáticos que tienen que servir para atraer grandes inversiones y para apoyar ese cambio de modelo productivo”, ha argumentado y ha puesto de ejemplo “la bienvenida que damos a grandes firmas como HP lufthansa, Siemens o Volkswagen cuando deciden que nuestra tierra es la mejor para invertir y la mejor para crear empleo de calidad”.

En esta línea, ha planteado que los socialistas “proponemos que la ciudad aproveche la oportunidad que le brinda tener un espacio privilegiado como La Marina”. Así, ha asegurado que València “tiene que ser ambiciosa y no destinar estos espacios a cubrir las necesidades de la propia administración, sino a generar nuevas oportunidades para las personas que viven en esta ciudad”.