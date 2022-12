La Asociación de Mercados Municipales de la Comunitat Valenciana ha recibido con satisfacción la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que viene a darles la razón en la denuncia que presentaron contra el Ayuntamiento de València por el recorte de horarios decretado durante la pandemia del coronavirus. El fallo no tiene consecuencias económicas y no impone costas, si bien la asociación no descarta ahora acudir de nuevo a la vía judicial para reclamar una compensación económica por daños y perjuicios.

Así lo asegura el presidente de la asociación de mercados, José Pérez, en un comunicado en el que apunta que la decisión del ayuntamiento de reducir en cuatro horas el horario de venta al público, les produjo un gran perjuicio económico y redujo en un 50% la clientela. El recurso de los mercados de distrito contra la moción de la Concejalía de Comercio de 23 de marzo de 2020 que recortó el horario de los mercados municipales de 9 a 14 horas cuando antes podían abrir de 7.15 a 15 horas fue rechazado en primera instancia en noviembre de 2020, pero la asociación recurrió al TSJ. El alto tribunal les da la razón porque el ayuntamiento no dio audiencia previa a los vendedores para consultarles sobre la modificación de los horarios, tal como establece la ordenanza municipal reguladora de los mercados municipales lo que es causa de anulabilidad.