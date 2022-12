El Ayuntamiento de València ha anunciado que reclamará responsabilidades a la empresa que ha llevado a cabo la rehabilitación del parque Gulliver. Así, lo ha anunciado el vicealcalde y concejal del área de Ecología Urbana Sergi Campillo que se ha mostrado "muy disgustado" porque "después de 6 meses de obras y 1 millón de euros invertido en la rehabilitación" del emblemático gigante, ahora se ha tenido que cerrar otra vez parte del parque, cuando hace apenas 1 mes que volvió a reabrir sus puertas. En concreto, como ha publicado Levante-EMV, se ha cerrado con una valla uno de los toboganes más grandes, y uno pequeño, que simula uno de los dedos del gigante que ha sido precintado. Hoy estaba previsto que se iniciaran las reparaciones de estos elementos con desperfectos.

Visiblemente enfadado, el vicealcalde señaló que no es "razonable", que después de tantos meses y haber invertido una cantidad de dinero tan importante, se haya tenido que cerrar una parte del Gulliver al público y que además se tenga que cerrar totalmente durante uno o varias días para hacer unas reparaciones en la parte alta de los toboganes.

Campillo ha avanzado que ha encargado un informe técnico para saber "qué está pasando" en el gigante más querido por los niños valencianos, sin embargo, no renuncia a demandar responsabilidades a la empresa que ha ejecutado las obras de reparación, Bertolín, "cuando tenga todos los datos en la mano". Eso sí, ha remarcado "la profesionalidad" de esta compañía que lleva décadas trabajando para el Ayuntamiento de València y para multitud de administraciones.

Te puede interesar: València El Gulliver reabre sus puertas

Respecto a los tiempos que requerirán las nuevas reparaciones, "no tenemos un calendario y no quiero aventurarme", ha señalado el vicealcalde, pero ha subrayado que se anunciará con tiempo "cuándo" se vuelve a cerrar el muñeco gigante. Por otra parte, Campillo ha criticado al PP por tachar de "chapuceros" a él mismo y al alcalde Joan Ribó. "Ni el alcalde ni yo mismo vamos con la paleta a arreglar el Gulliver, como supongo que la alcaldesa anterior tampoco lo hacía; para eso encargamos la obra a las empresas que saben hacerlo", sin embargo, ha remarcado, los populares pecan de "ignorancia" al volver sobre el tema de que el repintado de la figura está mal hecho. "En el Gulliver ha aflorado un problema con el fibrocemento de la figura", que es el que causa las grietas y el resto de daños en el conjunto, por tanto, no es un problema derivado de la capa superficial de la estructura.

Por otra parte, Campillo ha recordado que en 2015, "cuando entramos al gobierno, nos encontramos esta figura de esta manera, porque el PP no había invertido ni un euro en 20 años". Por tanto, el vicealcalde vino a criticar la desfachatez de los populares con sus críticas al gobierno municipal sobre este asunto.