La Federación Unión Africana España, Casa África, ha emitido un comunicado en relación al problema de infravivienda que sufren los migrantes de Benimaclet, que malviven en la antigua fábrica de leche de este barrio de València. En esta nota de prensa, esta organización señala que los africanos alojados en este inmueble en ruinas "rechazan la alternativa del albergue" municipal, que les ha ofrecido el Ayuntamiento de València; por una serie de motivos y consideran que la mejor alternativa para ellos: " es que el ayuntamiento pudiera mediar para que tengan un alquiler que podrían pagar ellos mismos".

Según esta ONG, los ghaneses afectados por el desalojo de la fábrica "consideran que el albergue es un parche y no es la solución tanto por el horario como por otros elementos colaterales como su situación administrativa irregular o la temporalidad". Este grupo de migrantes que el consistorio tiene censados en 27 personas y los propios afectados elevan a 40, presentan situaciones particulares diferentes. "Algunos tienen tarjeta de residencia y trabajo y están trabajando y pueden pagarse un piso. Lo único es el obstáculo que encuentran con el racismo inmobiliario que no les permite tener pisos de alquiler". Por eso, "quieren que se les apoye para tener pisos".

Esta entidad africana, añade que las asociaciones de inmigrantes africanos y pro-inmigrantes, la asociación de vecinos de Benimaclet y CSOA L' Horta presentes en la reunión celebrada el miércoles, también apuestan por facilitar vivienda social a los migrantes. "El ayuntamiento podría articular mecanismos de mediación para ofrecer pisos de alquiler con sus diferentes programas de viviendas", apunta en su comunicado la Federación Unión Africana España.

El portavoz de la Federación Unión Africana España Mohamed Mborick ha dejado claro que en la resolución de la situación de los africanos afectados "no necesitamos ningún paternalismo y que la Federación es consciente de su responsabilidad y no aceptará que se haga protagonismo o buscar la visibilidad de un logo para hablar en nombre de los afectados". Además, han dejado claro: "No queremos desalojo sin aviso. Y se dio el ejemplo del desalojo de Tavernes Blanques". Tampoco, añade esta fuente, "No queremos titular que todo va bien cuando realmente no es así."

Respecto al ayuntamiento, según la entidad africana, "su respuesta final ha sido que están trabajando para que no tengamos más incidencias. Que van a coordinar con la Policía Local y los Bomberos. Que seguro que dentro de 1 a 2 meses todavía no habrá desalojo. Van a ver el paquete de pisos que tienen y han informado de que hay ayudas sociales para las personas que encuentran piso". En ese sentido, los servicios municipales del ayuntamiento, "propusieron la posibilidad de ver alternativas de pisos en el Barrio de la Coma o en Sagunto". Además les informaron esa reunión del miércoles pasado que: "van a articular también el programa Reviure (Programa municipal de alquiler de vivienda vacía), con la asociación de los vecinos y buscar diferentes bolsas de viviendas. Tienen solo 8 viviendas y van a buscar colaboración con el EVHA (Entitat valenciana D'Habitatge I Sòll".

Así las cosas, el próximo 15 de diciembre habrá una nueva reunión con los migrantes y los representantes de las distintas administraciones implicadas, para abordar nuevas soluciones. En ese sentido, los inmigrantes africanos han trasladado su preocupación por "las interminables patrullas de la Policía Local alrededor de la Garrofera", cosa que los servicios sociales municipales van a comunicar al departamento competente.