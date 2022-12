Los socialistas exigen a Catalá su declaración de ingresos completa

El portavoz del PSPV-PSOE de la ciudad de València y concejal de Desarrollo Económico y Hacienda en el Ayuntamiento, Borja Sanjuán, ha emplazado a la portavoz municipal del PP, María José Catalá, a “presentar todas las páginas de su declaración de bienes y actividades en el Registro Municipal”. “¿Presentará todas las páginas o seguirá ocultado los sueldos que percibe como profesora?”, ha planteado.

Sanjuán, que se ha pronunciado en estos términos en el marco de la rueda de prensa de la Junta de Gobierno, ha apuntado que, ya que el PP “parece que se está poniendo al día en sus pagos, cosa que es de agradecer, podría resolver la incógnita sobre los sueldos de su síndica”.

El dirigente socialista ha felicitado irónicamente PP “por tardar solo trece años en pagar a Feria Alicante la celebración de la asamblea de su junta directiva provincial en uno de los pabellones” y ha recordado “los nueve años y tres meses que tardó en pagar el congreso nacional del Partido Popular celebrado en Feria Valencia en el que salió reelegido presidente de la formación Mariano Rajoy”. “Que se pongan al día con sus pagos aunque sean con tanto tiempo de retraso es una buena noticia”, ha afirmado Sanjuán, y ha señalado que “ya que han empezado a actualizar las cuentas, sería un momento perfecto para que María José Catalá también actualice las suyas”.

Para todos los concejales

Borja Sanjuán ha explicado que se ha abierto en el Ayuntamiento el plazo para que todos los concejales y concejalas presenten “la declaración de bienes y actividades donde tenemos que incluir todos del origen de nuestras retribuciones y las cuantías correspondientes”. Al respecto, ha apuntado que este sería “un buen momento para que Catalá despeje todas las incógnitas porque siguen pasando las semanas y aún no lo conocemos de manera voluntaria todos los sueldos que percibe”.

En este sentido, ha animado a la portavoz popular a “presentar todas las páginas de su declaración y no solamente el resumen”. “Creo que quien no tiene nada que esconder tiene que estar dispuesto a aportar claridad y no dejar que sigan pasando las semanas sin saber cuánto cobra de la Universidad que privatizó o cuánto cobra de otra universidad para la que, hasta que me demuestren lo contrario, no tiene pedida la compatibilidad”, ha concluido.