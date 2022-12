A falta de recursos físicos, recursos digitales. La concejalía de Cultura Festiva, la Junta Central Fallera y el Museu Faller han puesto en marcha una original iniciativa, una especie de «Arca de Noé» fallera, con la que busca aumentar los fondos documentales de las comisiones.

En la práctica, y aunque sea en formato digital, es la forma de enriquecer los contenidos museísticos. Porque, a día de hoy, las Fallas continúan sin tener un museo de la fiesta. A lo largo de las dos últimas legislaturas se le ha puesto ganas: a la muestra de «ninots indultats» de Monteolivete se la ha procurado complementar a base de muestras monográficas y elementos que tratan de ir más allá de las figuras salvadas del fuego.

Pero no es suficiente. Nada se puede hacer para mostrar verdaderamente las partes del todo de la fiesta (los «planetas del sistema solar» que se utilizó como metáfora ante la Unesco) si no se pone en marcha un verdadero museo. Ya fuera utilizando la totalidad de la sede de Monteolivete -trasladando la Junta Central Fallera a otro espacio-, ya fuera en un edificio de nueva planta. Las legislaturas pasan sin llevar a cabo esa obra, con la que los visitantes locales y los turistas tuvieran una visión verdaderamente global de un Patrimonio de la Humanidad lleno de matices. Con «Del Casal al Museu» se pretende enriquecer esos fondos a base de pequeñas grandes historias que suceden en las comisiones de falla y que pueden tener su punto relevante. «El objetivo es contribuir a divulgar el patrimonio material que se conserva en los casales falleros. Aquellos bienes relacionados con la fiesta que no sería posible conocer si no se acude a cada sede» asegura el director del museo, Gil Manuel Hernández. Cada comisión -y ahí depende también el tino que le ponga cada una- elija una pieza que considera «emblemática» y que tenga un valor cultural o histórico. A partir de ahí se basa en transformarlo en fichero digital: hacerle una fotografía, de calidad y rellenar una ficha. Vale prácticamente cualquier cosa, siempre que la comisión tenga claro que tiene valor. «Ninots, estandartes, premios, banderines, llibrets, publicaciones, documentos, fotografías, bandas, cuadros... cualquier objeto que tenga valor etnológico».

«Queremos que los tesoros que se guardan en los casales se puedan compartir y crear un fondo donde ponerlos en valor de forma conjunta» asegura el concejal de Cultura Festiva, Carlos Galiana. Muchas de esas piezas salen a la luz periódicamente, en exposiciones por aniversarios , pasando nuevamente a los archivos de la comisión o a los domicilios de sus dueños. O se pierden, salvo que se conserven en la nube.