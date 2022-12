Una vaca se ha escapado en Poble Nou y los vecinos están tratando de atraparla. El animal se ha paseado por el medio del pueblo y ahora está en campo cercano al núcleo urbano. Tal como cuentan los vecinos de esta pedanía de València, están tratando de capturarla con un caballo de campana, a la manera que se usan los mansos para devolver al redil o al establo a los astados que se escapan o que marchan sin control.

En estos momentos, la vaca está en el Camí de Carpesa. Todo apunta a que se ha escapado de la propiedad de un particular. También hay un matadero cercano a la pedanía valenciana, uno situado en el término municipal de Burjassot, pero parece que el animal pertenece a este particular y que no ha huído de dicho matadero.

El astado lleva suelto desde las 11 de la mañana y ha obligado a cortar el acceso en coche desde el Camí de Moncada. Los vecinos están esperando para poder entrar a sus casas. Mientras, parece que van a llegar ya unos especialistas para dormir con dardos anestésicos al animal, un ejemplar marrón de muy buen aspecto que por su morfología, es una ternera joven más que una vaca ya que no tiene cuernos.