La Fundació Protegir VLC ha anunciado esta mañana que la periodista Isabel Moreno de COPE València con el reportaje “La soledad no deseada. Una pandemia en tiempos de Covid” emitido el pasado 23 de febrero y el periodista José Miguel Vigara de Levante–El Mercantil Valenciano con “Un batallón contra la soledad no deseada” publicado el 4 de abril han ganado la VII edición de los Premios Periodísticos de Policía Local y Bomberos que este año estaban dedicados a la soledad no deseada tras el aumento en el número de intervenciones que realizan la Policía Local de València y Bomberos con personas, sobre todo de edad avanzada, que residen solas en sus domicilios.

El jurado de esta edición, integrado por Ana Gómez, responsable de Comunicación de Cruz Roja Española en València, Asunción Pérez, defensora del Mayor en València, Antonio Miguel, presidente de la Fundación Amics de la Gent Major, Julia Amezqueta, responsable del departamento de Orientación del Teléfono de la Esperanza, Miguel Ángel García de Bomberos del Ayuntamiento de València y Alfredo Pacheco, comisario de la Policía Local de València, ha destacado la rigurosidad y la sensibilidad con que ambos profesionales han abordado un tema tan delicado como la soledad no deseada.

Por su parte, el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Aarón Cano ha incidido en la importancia de visibilizar la soledad no deseada “porque es otra epidemia, una que se lleva silenciosamente cada día a muchas personas en el mundo porque el mundo ha cambiado mucho. En el pasado, no moríamos en soledad, lo hacíamos rodeados de nuestra comunidad pero esa comunidad se ha diluido en la sociedad actual y la soledad no deseada es una emergencia, un reto y un desafío que tenemos que atender y que está detrás de muchísimas intervenciones diarias en Bomberos y en Policía Local de València” ha indicado el responsable del área de Protección Ciudadana.

“Según el último censo publicado por el Instituto Nacional de Estadística, sólo en València capital viven 169.047 personas mayores de 65 años. Casi 50.000 viven solos además es una soledad que tiene nombre de mujer. De esa cifra, el 76 por ciento pertenece al género femenino. Lola es una de esas personas mayores, tiene 76 años …” Son las primeras frases del reportaje que preparó Isabel Moreno, periodista de Cope València y que ha resultado uno de los trabajos ganadores en la edición de este año de unos premios que cumplen ya siete ediciones desde que nacieran en el año 2016 para visibilizar inicialmente el trabajo tan importante que la Policía Local de València realiza en delitos como la violencia de género, a la que se dedicó la primera edición, la seguridad vial, la convivencia, los delitos de odio, la pandemia, la salud mental y el suicidio o este año, la soledad no deseada.

“Los premios nacieron con la voluntad de visibilizar problemas tan graves como los que han abordado las siete ediciones que llevamos hasta el momento pero también pretenden sensibilizar y concienciar reconociendo aquellos trabajos periodísticos que han destacado en esa edición por su tratamiento de los temas propuestos” afirma Aarón Cano, concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València y presidente de la Fundació Protegir VLC que desde el año pasado, incorpora también a Bomberos.

La periodista @isamorenobs de @COPE València y José Miguel Vigara de @levante_emv han ganado los VII Premios Periodísticos de Policía y Bomberos 👮🏻‍♀️ 🧑‍🚒 El jurado ha destacado la sensibilidad con la que han abordado la #soledad no deseada.



¡Enhorabuena! 🏆 #FundacióProtegirVLC pic.twitter.com/ewcjORih4A — PoliciaLocalValència (@policialocalvlc) 13 de diciembre de 2022

La variedad y la cantidad de fuentes consultadas, la sensibilidad con la que se ha acercado y ha abordado el tema pero también el rigor de todo el reportaje y la creatividad del mismo. Desde su titular, que fija perfectamente la complejidad del asunto que va a abordar y explicita también la dimensión y la gravedad de la soledad no deseada. Son algunas de las razones que han hecho del reportaje de Isabel Moreno ser uno de los galardonados este año. Comparte premio con el periodista José Miguel Vigara que escribió “Un batallón contra la soledad no deseada” en el que destaca la forma de abordarla así como la historia que cuenta y el rigor también con el que lo hace rehuyendo cualquier tratamiento sensacionalista o frívolo del mismo. Un reportaje que descubre un trabajo importante para ayudar a las personas que se encuentran en una situación tan vulnerable como la que produce la soledad no deseada. El jurado de la soledad no deseada ha destacado el nivel de los trabajos presentados y ha animado a todos y todas las periodistas a que siga visibilizando la realidad de la soledad no deseada.

“Es importante que los premios de este año hayan visibilizado esta realidad. Cada día tenemos más intervenciones en Policía Local y Bomberos relacionadas con personas que viven solas en sus domicilios. Se trata de una realidad que no podemos obviar, no podemos darle la espalda o mirar a otro lado porque la soledad no deseada es una epidemia por la que desagraciadamente fallecen muchas personas cada día” ha manifestado el concejal de Protección Ciudadana y presidente de la Fundació Protegir VLC, Aarón Cano que ha agradecido a todo el jurado su trabajo durante estos meses así como a los y las participantes que han presentado sus trabajos en estos premios que el próximo año cumplirán ocho ediciones y “siguen siendo tan importantes como el primer año, porque el trabajo que los y las periodistas realizan visibilizando temas como los que hemos propuesto cada año desde la Fundació e informando con rigor es esencial para nuestra democracia y fundamental para nuestro estado de derecho, para consolidar día a día derechos y libertades. Les agradezco mucho las interesantes aportaciones que han presentado este año y todos los anteriores” ha indicado el concejal Aarón Cano.