"Vamos a hacerlo de una manera consensuada y amable, entre todos". El alcalde de València Joan Ribó se ha manifestado en estos términos ante la prensa lo que indica que el regidor Pere Fuset volverá a la concejalía de Cultura Festiva, en las próximas semanas, una vez que ha quedado libre de cualquier responsabilidad penal por el accidente mortal de Viveros,. Eso sí, el alcalde quiere que esta decisión sea "global" con el resto de concejales del grupo municipal y su equipo de asesores. Además, Fuset volverá a asumir la portavocía de Compromís en València porque Ribó no tiene dudas de que el resto de compañeros "avalarán" esta decisión. "No tengo ninguna duda de que los compañeros avalarán al compañero Pere Fuset, pero lo cierto es que no me lo había planteado", ha añadido. Y es que son los concejales los que votan al portavoz a diferencia del reparto de delegaciones que es una competencia del alcalde.

Ribó ha reconocido, como ha publicado Levante-EMV, que en enero de 2021 se comprometió a restituir a Fuset en Cultura Fuset en cuando quedara libre de cargos pero ha confesado "que pensaba que el tema judicial se resolvería antes", en el 2021, pensaba que su absolución sería cuestión de poco tiempo. Ahora, a seis meses de las elecciones municipales y a cuatro de las fallas, "estamos en una situación peculiar", ya que el relevo en la Junta Central Fallera puede ser hasta traumático para los estamentos falleros y podría generar un conflicto interno en el gobierno municipal. Ahora bien, el alcalde tiene decidido devolver a Fuset a la responsabilidad que tenía pero quiere hacerlo sin dañar a Galiana. "Lo estamos hablando. Vamos a estudiar con calma, estamos a unos meses de elecciones, vamos a estudiar conjuntamente qué vamos a hacer, con Pere Fuset, Carlos Galiana, que es una persona implicada, ... vamos a estudiar cómo vamos a resolver estos temas... pero es pronto para decir qué vamos a hacer". Eso sí, "lo vamos a hacer de una forma amable, de una forma que tengamos todos los parámetros", ha reiterado. Por tanto, la voluntad de Ribó es que Fuset vuelva a la concejalía de las fallas y al frente de la Junta Central Fallera aunque quiere estudiar bien cómo hacerlo.