A falta de qué espacios libres deja la futura plaza del Ayuntamiento, donde al principio y no en los últimos años, el Feria de Artesanía de Navidad ha tomado el centro de la nueva Plaza de la Reina para convertirla en uno de los espacios navideños. Son 32 puestos de venta y sirven para que el gobierno municipal demuestre los nuevos usos de la nueva plaza. "No voy a llamarlo "marco incomparable", pero la plaza luce con esta Feria y para ellos también les resulta muy positivo. La está visitando mucha gente. Me parece importante para hacer una Navidad acogedora" aseguró el alcalde Joan Ribó en una visita que sirvió para mostrar el apoyo municipal "la ubicación es adecuada. Esta plaza es ahora de las grandes, y permite estar la Feria en unas condiciones para moverse libremente. Antes era mucho peor. Lo que quiere decir que la plaza está bien diseñada y para acoger muchas actividades o muy diferentes". La presidenta de la Associació d’Artesans Valencians, Eva Ferrer, reconocía en ese sentido que el cambio es satisfactorio en lo tocante a esta plaza. "Antes estábamos escondidos y como había tráfico, y alejado...".

València estrena "La Central", el nuevo espacio de la Navidad La visita del alcalde y varios miembros del equipo de gobierno (Carlos Galiana, Giuseppe Grezzi y Lucía Beamud) sirvió para reivindicar éste como el único espacio en su género en la ciudad. Porque el mercadillo de Navidad, también de casetas y que transitó por diferentes zonas del centro (el último, en la Plaza del Mercado), quedó definitivamente cancelado por el escaso interés mostrado por los propios vendedores. No parece echarlo de menos el concejal de Comercio Carlos Galiana. "Hace poco estuvimos en Bruselas y la verdad es que la Feria que tenemos aquí poco y no tiene nada que envidiar. Casi diría que estéticamente es más limpio y la ubicación es excelente aunque tuviéramos dudas" y apela a la oferta global: "porque al final tenemos pista de hielo, arboles, decoración, luz... es decir, unas navidades atractivas. Muchas veces la gente se iba fuera porque había poca oferta. Ahora tenemos comercio, cultura festiva, Expojove, La Central... y esta feria. Bueno, también tenemos el mercadillo de Reyes en el Cabanyal, que es un éxito". Ribó, además, destacó que "los puestos son de mucha calidad, con propuestas muy diferentes, pero todas interesantes". La Plaza de la Reina cambia el toldo por postes de cemento para la luz Falta potencia eléctrica en la plaza La plaza tiene cinco notas discordantes: tantas como postes de cemento que han tenido que ser instalados para "echar el cable": tres para la Feria y dos para iluminar al Belén Municipal. Lo que viene a confirmar que la potencia de luz instalada en el subsuelo no da para un esfuerzo extraordinario como éste, sino para iluminaciones menores. El edil Giuseppe Grezzi reconoció al respecto que "se ha trabajado para ver si la instalación tenía la potencia necesaria porque son muchos puestos. Y es verdad que no la tenía. Pero se ha hecho un buen trabjao para integrar la instalación y al final no choca tanto" en relación a que los postes quedan sobre todo en la trasera de la Feria. "Hemos trabajado las concejalías para que estuviera en las mejores condiciones. Para el año que viene veremos si se puede dotar de la suficiente potencia".