La lista de Compromís para València dejará huecos para otras formaciones de izquierda

El alcalde de València y alcaldable por Compromís Joan Ribó ha avanzado que la lista electoral de esta coalición valencianista para la ciudad para las elecciones municipales de 2023 prevé la posibilidad de dejar espacios "en blanco" para "incluir a formaciones de izquierda alternativa". El lunes ha añadido también que Compromís será el primer partido que tenga su lista municipal ya aprobada y que se se ratificará en asamblea. Ribó ha avanzado que en los 17 primeros puestos habrá "algún espacio en blanco" para incluir candidatos de otras formaciones con las que está trabajando la coalición naranja para concurrir a las elecciones en conjunto.

En este sentido, tras aprobar ayer la ejecutiva de Iniciativa celebrar mañana una votación telemática, en la que se escogerán los 3 representantes de esta formación en los 11 primeros puestos de salida, se ha desbloqueado el proceso de confección de la candidatura municipal de Compromís. Hasta el punto que los 3 nombres que elijan los militantes del partido de Oltra serán remitidos a la comisión negociadora que los incluirá en los puestos 3º, 5º y º10. A partir de ahí, el lunes, toda la militancia de Compromís per València le dará validez a la candidatura, que será la que los votantes podrán elegir en las urnas el próximo mes de mayo de 2023.

Respecto a otros partidos, Ribó ha subrayado que de momento solo he oído hablar "de los cabezas de lista" para los comicios del año que viene pero no de candidaturas cerradas y completas. Asimismo, ha reiterado que la candidatura que se conforme "no es la lista de Joan Ribó" sino la "de Compromís". En cuanto a los nombres de la lista municipal, ha dicho que no habrá secretos. "No, será una cosa pública", ha respondido respecto a los secretos. "En Compromís hay tres partidos que están trabajando, cada uno tiene su dinámica y tiene su normativa. El lunes lo sabremos. Seremos el primera formación política valenciana que presenta una lista tan amplia. De momento, solo hemos oído hablar de los cabezas de lista", ha expuesto Ribó. "Para que quede claro que queremos tener unos buenos resultados", ha precisado. A continuación, ha apostillado que "evidentemente, siempre puede haber ahí algún lugar que dejamos en blanco".

Preguntado por si ese hueco puede ser para la exvicepresidenta Mónica Oltra ha contestado que no. "Queremos trabajar para incluir a formaciones de izquierda alternativa. Queremos trabajar en esta dirección", ha afirmado Joan Ribó.

El primer edil de València ha añadido respecto a Mónica Oltra que "en principio ni se ha planteado su presencia" ni se está planteando este tema. Asimismo, sobre la exvicepresidenta del Consell ha manifestado, preguntado por la entrevista a ella que fue emitida el pasado domingo en el programa 'Salvados' de La Sexta, que la vio y que hubo cosas que le gustaron más que otras.

A su vez, ha recordado que hay en marcha un proceso judicial y ha dicho que "cada uno toma las medidas que considera". Sobre el futuro de Oltra en política ha reiterado que le gustaría que la justicia "en España fuera más rápida" y ha expuesto que su situación está "muy vinculada a resoluciones judiciales".

Compromís es "un proyecto colectivo"

Igualmente, preguntado por si tras la salida del Consell de Mónica Oltra y de la también miembro de Compromís y exconsellera Mireia Mollà Compromís está en horas bajas, Joan Ribó ha respondido que no. "No. Los datos de las encuestas indican que lo que esperaban algunos de que tuviéramos una baja no será", ha añadido. El primer edil ha precisado que "Compromís es un proyecto colectivo" y "no un proyecto de una persona" sola, al tiempo que ha apuntado que depende de "una serie de gente que está trabajando de forma ejemplar" por València y el resto de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, preguntado por el diputado de esta coalición en el Congreso, Joan Baldoví, como candidato de la formación a la Generalitat, Ribó ha manifestado que esa es una decisión que no le compete a él.

"No es una decisión mía, es una decisión de toda la organización. A mí me parece un candidato estupendo", ha añadido, además de destacar que trabaja con él "en muchos temas" como los referidos al puerto de València "codo con codo". Ha apostillado que "en su momento se decidirá quién es la persona" que encabeza la lista autonómica de su coalición.

