"A la gente de izquierdas siempre no acusan de que no sabemos gestionar los dineros, y tienen razón, los de izquierdas no sabemos gestionar el dinero de cada cual, pero gestionamos mejor que la derecha los dineros públicos". Esta reflexión realizada por el alcalde Joan Ribó en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea, organizado por Nueva Economía Fórum, ha sido muy aplaudida por el público congregado en el Hotel Las Arenas. Ante un auditorio lleno de empresarios, autoridades y políticos, el alcalde ha sacado pecho por su gestión económica en el ayuntamiento y ha descrito su modelo de ciudad como una ciudad "amigable, saludable e innovadora" pensada y ejecutada "para moverse por ella, andando", y de la que sentirse "orgulloso de ser valenciano".

