El artista fallero Ramón Espinosa ha criticado que se haya destrozado la figura del Niño Jesús en el belén a tamaño natural instalado en la Plaza de Benimaclet porque "si no se vigila, pasan estas cosas. Dejarlo ahí, sin vigilancia, era correr un riesgo, como así ha ocurrido". Refiriéndose "al ayuntamiento. Si se permite que se instalen obras como esa, pero no se tiene un mínimo control, una mínima vigilancia, pasa esto. Si la comisión de fiestas quiere hacer una cosa tan espectacular como un belén en la plaza del pueblo, pero no hay ayuda para cuidarlo, luego nos lamentamos".

El veterano artista, sin embargo, tenía también su propio remedio: "tenía dos niños Jesús. Suerte que tenía una copia". El acto vándálico lo es a todos los efectos porque "no se ha tratado simplemente de llevárselo: estaba clavado al pesebre. Es decir, lo han arrancado literalmente". Más aún, aseguraba que "lo ha sido por partida doble, porque primero lo arrancaron y lo dejaron pero al revés, mostrando el culo. Luego sí que se lo han llevado directamente". La cofradía de las Fiestas de Benimaclet no dudó en condenar y crititcar el acto vandálico del "valiente" que lo hizo. "Nos podrán quitar el niño del Nacimiento, pero jamás podrán quitarnos la ilusión y las ganas de dignificar nuestro barrio" además de agradecer a Ramón Espinosa que, junto a Pedro Mascarell, hayan encontrado un remedio que ahora habrá que ver si ya es respetado.