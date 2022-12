La concejala Glòria Tello ha ganado la votación telemática de Iniciativa, celebrada a lo largo de toda la jornada de hoy y ha dado un vuelco a la lista municipal encabezada por Joan Ribó. Tello se ha impuesto (44,1 votos) al vicealcalde Sergi Campillo (39,7) y la concejala de Servicios Centrales Lluïsa Notario (37,2). Estos tres dirigentes entrarán en la candidatura de Compromís por València, en los puestos 3, 5 y 10, que se ratificará en la asamblea de toda la coalición, este lunes. La regidora de Cultura, que se vio fuera de las posiciones de privilegio durante bastantes días entra como tercera en la lista, cuando hace unas semanas iba a ser la duodécima.

Este resultado supone un duro varapalo para Juan García, el joven líder de Joves, que en la votación celebrada en noviembre había salido en los puestos de salida pero ahora se queda fuera. Irá el 12. Además, es una derrota también para el propio Campillo y para Notario ya que partían en posiciones de privilegio y ahora se verán relegados, en especial, la regidora cuyo décimo puesto, en caso de debacle electoral peligra. Con todo, lo más relevante es que al haberse repetido la votación de Iniciativa se cierra totalmente el proceso de confección de la lista municipal encabezada por Joan Ribó sin llegar a las primarias, que era lo que querían evitar el alcalde y otros pesos pesados de la coalición. Se apaga el fuego en Iniciativa y no extienden las llamas a Compromís de València.

La lista está así ... de momento

Tras la votación realizada hoy, a resultas de las asambleas y las ejecutivas realizadas en Més València, Els Verds e Iniciativa, la lista municipal de Compromís está formada en sus 15 primeros puestos por estos nombres: Joan Ribó (1º No adscrito), Papi Robles (2ª Més), Glòria Tello (3ª Iniciativa), Pere Fuset (4º Més), Sergi Campillo (5º Iniciativa), Lucía Beamud (6ª Els Verds), Giuseppe Grezzi (7º No adscrito), Ferran Puchades (8º Més), Eva Coscollá (9ª Més), Lluïsa Notario (10ª Iniciativa), María Giner (11º Més), Juan Antonio García (12º Iniciativa), Reyes Matamales (13º Iniciativa), Raquel Valles (14ª Els Verds) e Isa Lozano (15ª Més).

Campillo asume la derrota "con deportividad" y no pone en duda "los resultados"

Campillo, en declaraciones a Levante-EMV, dio "la enhorabuena" a Glòria Telllo por su victoria y dijo "asumir con deportividad el resultado" de la asamblea de su partido. "Así es la democracia y así hay que aceptarla, hace unas semanas los militantes quisieron que liderase a Iniciativa en la ciudad y ahora han querido que sea otra compañera, no pasa nada", reiteró. No sin recordar: "yo si me creo la democracia y no voy a poner en duda estos resultados, al final, no había otra salida para desbloquear -la candidatura de Compromís- y aceptamos hacer una nueva votación, y por supuesto, acepto estos resultados", subrayó.

Jordi Peris, otro de los perdedores de la votación

Otro de los perdedores de la jornada electoral interna en Iniciativa ha sido Jordi Peris, el coordinador municipal de la Agenda 2030 y exconcejal de valencia En Comú. En esta segunda votación ha quedado peor que en la anterior, por debajo de Reyes Matamales y Pilar Soriano, y el resto de compañeros citados. Con Peris, pierde Ribó también, porque el alcalde quería situar al exregidor de los comunes por arriba, en puestos de salida, en su candidatura. El alcalde veía en Peris la opción de arrastrar el voto de una parte de Podemos con vistas a las municipales de 2023.